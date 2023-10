Brüder Birchall bereit für den Kampf um WM-Krone

Nach seiner Schulterverletzung meldet sich Tom Birchall rechtzeitig für das Sidecar Festival in Oschersleben (7. und 8. Oktober) zurück. Im Seitenwagen seines Bruders Ben will der Brite die WM-Führung zurückerobern.

Die Veranstaltung auf dem Red Bull Ring Anfang August endete für Ben und Tom Birchall schmerzlich. Der Seitenwagen des britischen Brüderpaars hatte sich in der dritten Runde des zweiten WM-Laufes nach einer leichten Berührung mit einem Konkurrenten überschlagen. Fahrer Ben Birchall kam mit schweren Abschürfungen relativ glimpflich davon. Bei Beifahrer Tom Birchall wurde ein Bänderriss in der rechten Schulter diagnostiziert.

Bald nach dem Unfall wurden bei den Weltmeistern der Jahre 2009, 2017 und 2018 Vorbereitungen für die Rennen in Assen getroffen, aber rasch war klar, dass an einen Einsatz des Beifahrers nicht zu denken war. Um Die Chance auf den WM-Titel nicht kampflos aus der Hand zu geben, sprang Callum Crowe als Ersatz ein. Mit einem dritten und zweiten Platz blieb man in Tuchfühlung zu den Titelverteidigern Todd Ellis/Emmanuelle Clément.

Rechtzeitig vor dem Sidecar Festival in der Motorsportarena Oschersleben, wo am kommenden Wochenende die Rennen 11 und 12 des aus 14 Läufen umfassenden Weltmeisterschaft auf dem Programm stehen, meldet sich Tom Birchall zurück: «Schön wieder dabei zu sein! Wir haben ein paar Runden gedreht, um uns auf die nächsten WM-Läufe vorzubereiten. Die Genesung war schwierig, aber ich fühle mich wieder fast fit.»

«Mein Einsatz in Deutschland stand auf der Kippe. Wir hatten einen Plan und haben uns reingehängt. BT Sports Therapy war dabei eine große Hilfe», erklärte der 36-jährige Brite aus Mansfield, der unmittelbar nach seiner Verletzung unter der Mitwirkung von Physiotherapeuten sein Training wieder aufgenommen hatte. Am Ende der Saison wird er nach eigenen Aussagen allerdings um eine Operation nicht herumkommen.

WM-Stand nach 10 von 14 Rennen

1. Ellis/Clément (GB/F), 198 Punkte. 2. Birchall/Birchall (GB), 189. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 124. 5. Christie/Christie (GB), 124. 6. Reeves/Wilkes (GB), 94. 7. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 93. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 59. 9. Sattler/Schmidt (D), 53. 10. Peugeot/Peugeot (F), 52. 11. Archer/Christie (GB), 37. 12. Göttlich/Krieg (D), 40. 13. Cable/Richardson (GB), 37. 14. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 15. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 32. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 19. Vinet/Pirat (F), 8. 20. Williams/Pitt (GB), 7. 21. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 22. Leguen/Darras (F), 6. 23. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 5.

Stand IDM Seitenwagen nach 10 von 12 Rennen

1. Peugeot/Peugeot (F), 152,5 Punkte. 2. Göttlich/Krieg (D), 129. 3. Sattler/Schmidt (D), 120. 4. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 108. 5. Archer/Christie (GB), 97. 6. Cable/Richardson (GB), 97. 7. Zimmermann/Mahl (D), 81. 8. Vinet/Pirat (F), 47. 9. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 30. 10. Remse/Wechselberger (SLO/A), 27. 11. Laidlow/Laidlow (GB), 25. 12. Biggs/Segers (GB/NL), 20. 13. Leguen/Darras (F), 16.

Zeitplan Sidecar Festival

Samstag, 07.10.2023

08:00-08:15 Freies Training Classic Demo 1

08:20-08:35 Freies Training Classic Demo 2

08:40-08:55 Freies Training Classic Demo 3

09:00-09:20 Qualifying Sidecar-Trophy

09:35-10:05 Freies Training FIM Seitenwagen

10:10-10:25 Freies Training Camathias Cup

10:30-11:00 Qualifying Sidecar-Trophy

10:05-11:20 Freies Training Classic Demo 1

11:25-11:40 Freies Training Classic Demo 2

11:45-12:00 Freies Training Classic Demo 3

12:00-12:30 Mittagspause

12:30-12:50 Qualifying FIM Seitenwagen

12:55-13:10 Qualifying Camathias Cup

13:25-13:45 Rennen 1 Sidecar-Trophy

13:50-14:05 Freies Training Classic Demo 1

14:10-14:25 Freies Training Classic Demo 2

14:35-14:55 Qualifying FIM Seitenwagen

15:00-15:15 Freies Training Classic Demo 3

15:20-15:35 Qualifying Camathias Cup

15:50-16:25 Rennen 2 Sidecar-Trophy

16:50-17:30 Sprintrennen FIM Seitenwagen

Sonntag, 08.10.2023

09:00-09:10 Warm-up Sidecar-Trophy

09:15-09:35 Freies Training Classic Demo 1

09:55-10:10 Warm-up FIM Seitenwagen

10:15-10:35 Freies Training Classic Demo 2

10:50-11:20 Rennen 1 Camathias Cup

11:25-11:45 Freies Training Classic Demo 3

11:50-12:20 Mittagspause

12:30-13:00 Rennen 3 Sidecar-Trophy

13:10-13:25 Freies Training Classic Demo 1

13:30-13:45 Freies Training Classic Demo 2

14:05-14:50 Rennen FIM Seitenwagen

15:00-15:35 Rennen 2 Camathias Cup

15:45-16:00 Freies Training Classic Demo 3