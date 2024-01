IBPM startklar für die Saison 2024

Mit der Meisterfeier am 13. Januar endet die Saison 2023 der Internationalen Bike Promotion Meisterschaft. Ein Jahr voller Superlativen, wie es sie in der über 20 Jahre langen Geschichte der IBPM noch nicht gab.

«Das Programm 2023 umfasste mehrere absolut einmalige Veranstaltungen, wie die in Schleiz, Assen und auf dem Nürburgring», erinnern sich die IBPM-Verantwortlichen kurz vor der Jahresabschlussfeier. Komplettiert wurde der Kalender mit den Läufen in Rijeka, Most und Oschersleben. Neben der attraktiven Streckenauswahl konnten sich die Veranstalter über eine Rekordzahl an Einschreibungen freuen.

Die sportlichen Leistungen waren beachtlich, an der Spitze wurden regelmäßig IDM-würdige Zeiten gefahren und der Spirit im Fahrerlager war trotz harter Konkurrenz auf der Strecke immer ausgesprochen familiär. Und das nicht nur in den Sprintrennen, der German Endurance Cup hatte mit drei Läufen zwar keine lange Saison, dafür ging es aber in den Rennen richtig zur Sache. Highlight war hier der letzte Lauf in Oschersleben, bei dem insgesamt 51 Teams antraten.

IBPM 2024 – der Blick in die Zukunft

Nun geht der Blick nach vorn in die anstehende Saison. Diese beginnt im April 2024 auf dem Automotodrom Grobnik/Rijeka, danach steht im Mai das einzige Sprintevent des Jahres auf der GP-Strecke des Nürburgrings an. Im Juni starten die IBPM und der BMW RR Cup gemeinsam mit der besucherträchtigen IRRC auf dem Schleizer Dreieck. Schauplatz des vierten Events wird das Autodrom Most zwei Wochen vor dem Lauf der Superbike-WM im Juli. Die Motorsportarena Oschersleben ist ein Muss in jeder IBPM-Saison, dort gastiert man Ende August. Das Finale wird dann im September mit einem zweiten Lauf im tschechischen Most stattfinden.

«Die Einschreibezahlen sind erneut hervorragend», verrät das Orga-Team. «Fahrer aus Deutschland, der Schweiz, Dänemark, Österreich, Kroatien, Belgien, den Niederlanden und Italien nehmen nach aktuellem Stand den Kampf um Punkte, Pokale und Preisgelder auf.»

Veranstalter Michael Dangrieß gibt zu Protokoll: «Wir freuen uns nach dem Erfolg des letzten Jahres auf die neue Saison. Wir haben wieder einen tollen Kalender, auch wenn

Assen dieses Mal nicht dabei ist. Besonders freut es mich, dass BMW Motorrad die Zusammenarbeit im BMW RR Cup weiter intensiviert und den Saisonstartern dort ein

richtig starkes Angebot macht.»

«Wir werden in der IBPM und im BMW RR Cup viele Fahrer der vergangenen Saison wiedersehen, haben aber auch etliche neue Namen in den Starterlisten», ergänzt er. «Zuletzt war es vor allem die Supersport, die qualitativ herausstach und wir werden dieses Niveau sicher wieder erleben. In der kommenden Saison dürfte aber die Superbike Open zulegen und auf einem ähnlichen Level unterwegs sein. Was nicht heißt, dass ein noch nicht ganz so erfahrener Pilot um die IBPM einen Bogen machen muss. Dank einer schon fast legendären Disziplin und Fairness auf der Strecke bietet sich die IBPM zur persönlichen Weiterentwicklung geradezu an.»

Die Saisonanmeldungsformulare sind schon seit einiger Zeit verfügbar, kurz vor dem Jahreswechsel sind auch die einzelnen Events online gegangen und können nun gebucht werden. Weiter Informationen sind auf www.bike-promotion.com zu finden.

IBPM- und BMW RR Cup- Kalender 2024

08.-11.04.2024 Autodrom Grobnik Rijeka/CRO

09.-11.05.2024 Nürburgring GP/GER

14.-16.06.2024 Schleizer Dreieck/GER

05.-07.07.2024 Autodrom Most/CZE

24.-26.08.2024 MSA Oschersleben/GER

06.-08.09.2024 Autodrom Most/CZE