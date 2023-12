Frotscher, Vetter & Co bekommen hochkarätigen Gegner

Die International Road Racing Championship hat immer wieder Fahrer aus Großbritannien angelockt. Im nächsten Jahr wird der Nordire Adam McLean für ein niederländisches Team in der Supersport-Klasse starten.

Wie der Newsletter Belfast berichtet, bekommt die International Road Racing Championship (IRRC) nächstes Jahr prominente Verstärkung. Der Brite Adam McLean wird für das niederländische Team Performance Racing Achterhoek in der Supersport-Kategorie an den Start gehen und dabei unter anderem auf die Deutschen Sebastian Frotscher und Rico Vetter treffen.

Weil das North West 200, bei dem McLean heuer in den beiden Supertwin-Läufen den dritten Platz belegen konnte, mit dem Rennen in Hengelo zusammenfällt, wird der 27-Jähre aus Nordirland auf den IRRC-Saisonauftakt verzichten. Bei den restlichen fünf Veranstaltungen in Schleiz, Imatra, Chimay, Hořice und Frohburg wird er an den Start gehen.

«Schon in der Vergangenheit habe ich mit einer Teilnahme an der IRRC geliebäugelt. Über Facebook habe ich einige Teile verkauft und der Typ, der sie gekauft hat, lebt in den Niederlanden. Wir sind ins Gespräch gekommen und er hat mir dabei erzählt, dass er schon einige Male bei der IRRC am Start gestanden ist und ich habe mein Interesse daran erwähnt», erzählte McLean.

«Einige Wochen später ist er auf mich zugekommen und hat den Kontakt zum Team Performance Racing Achterhoek hergestellt. Ich habe gesehen, dass ihr Fahrer Jorn Hamberg die Meisterschaft trotz zweier Ausfälle nur um sieben Punkte verloren hat. Die Rennen in Frohburg hat er gewonnen, das Motorrad muss also definitiv eines der schnellsten sein.»

Für den Familienvater kam das Angebot zum richtigen Zeitpunkt, weil es in seiner Heimat wegen der anhaltenden Versicherungskrise nur wenige Rennen geben wird. «Ich fahre keine Tourist Trophy und habe neben der North West 200 nur wenige Einsätze zu Hause, es ist für mich also eine gute Chance, etwas Neues zu machen. Es wird ein interessantes Jahr.»

Terminkalender IRRC 2024

11. – 12.05. Hengelo (NL)

14. – 16.06. Schleiz (D)

05. – 07.07. Imatra (FIN)

27. – 28.07. Chimay (B)

10. – 11.08. Hořice (CS)

14. – 15.09. Frohburg (D)