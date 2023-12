Reiterberger führt Liste der BMW-Kunden an

BMW Racer feiern in den wichtigsten internationalen und nationalen Meisterschaften rund um den Globus 16 Titel. Insgesamt 153 Siege und 382 Podiumsplätze für die BMW Motorrad Motorsport-Kundenteam.

Der Kundensport ist seit jeher eine Säule der Aktivitäten von BMW Motorrad Motorsport. Jahr für Jahr feiern die privaten BMW Fahrer und Teams in den verschiedensten Championaten rund um den Globus Erfolge, und dies setzten sie auch in der Saison 2023 fort. In den wichtigsten internationalen und nationalen Meisterschaften in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Australien sammelten die BMW Racer in diesem Jahr nicht weniger als 16 Meistertitel. Dazu kommt die ebenso beeindruckende Bilanz von 153 Siegen und 382 weiteren Podiumsplätzen in den verschiedenen Superbike- und Superstock-Klassen.

Unterstützt werden die privaten BMW Teams weltweit durch das Expertennetzwerk des BMW Motorrad Race Supports. Dabei profitieren sie auch von den Erfahrungen und Weiterentwicklungen von BMW Motorrad Motorsport aus den Werkseinsätzen in der FIM Superbike World Championship (WorldSBK) und der FIM Endurance World Championship (FIM EWC).

«Herzlichen Glückwunsch an die erfolgreichen privaten BMW Teams und Fahrer», sagt Uwe Geyer, Head of BMW Motorrad Customer Racing. «Wir sind sehr stolz auf die Erfolge, die sie rund um den Globus eingefahren haben. Diese Erfolge unterstreichen, dass unsere M RR ein siegfähiges Paket ist. Sie zeigen einmal mehr, dass wir unseren Kunden mit unserem Paket, bestehend aus der BMW M 1000 RR Rennversion und dem technischen Support, den wir rund um den Globus bieten, sowie gemeinsam mit unserem Partner alpha Racing, eine starke Basis bieten, mit der sie in den verschiedensten Meisterschaften erfolgreich sein können. Es zeigt sich auch, dass der starke Fokus auf die Entwicklung der Rennsport-Komponenten mit unserer Motorsport-Entwicklungsabteilung und unserem Testteam für die WorldSBK der richtige Schritt war, von dem letztlich alle unsere Kunden weltweit profitieren.»

Die BMW Champions 2023 im Überblick

FIM Asia Road Racing Championship – Markus Reiterberger (GER)

Französische Superbike Championship – Kenny Foray (FRA)

Spanische Superbike Championship – Ivo Lopes (POR)

Kanadische Superbike Championship – Ben Young (CAN)

MotoAmerica Superbike Cup – Nolan Lamkin (USA)

IDM Pro Superstock Cup – Kevin Orgis (GER)

Italian National Trophy 1000 – Gabriele Giannini (ITA)



Weitere Titel gingen in Frankreich an Nelson Major (FRA), in Portugal an Ivo Lopes (POR), in derAlpe Adria Road Racing Championship STK an Milan Pawelec (POL) und im Cup an Luca Alessio (ITA), im FIM European Superstock 1000 Cup an Martin Tritscher (AUT) und vier verschiedene Titel gingen nach Brasilien.

Erfolge der BMW Piloten bei den wichtigsten Road Races

Im internationalen Road Racing gehören die BMW Fahrer und Teams ebenfalls seit vielen Jahren zu den Favoriten. Dieser Rolle wurden sie auch in der Saison 2023 gerecht, allen voran Peter Hickman (GBR). Bei den wichtigsten Road Races des Jahres, der Isle of Man Tourist Trophy und dem Macau Grand Prix, war er auf der BMW M 1000 RR des FHO BMW Racing Teams der Mann, den es zu schlagen galt. Bei der Isle of Man TT im Juni feierte Hickman seinen insgesamt dritten Triumph in der prestigeträchtigen Senior TT sowie die Siege in beiden Rennen der Superstock TT. Es waren die ersten Isle-of-Man-Siege für die neue BMW M 1000 RR, die in diesem Jahr ihr Debüt bei dem berühmten Road Race gab. Zudem sorgte «Hicky» auch für einen neuen absoluten Rundenrekord sowie neue Rundenrekorde in der Senior TT und der Superbike TT.

Beim North West 200 in Nordirland feierten Alastair Seeley (GBR) und das Team von TAS Racing Erfolge. In den beiden Superstock-Rennen war Seeley auf seiner SYNETIQ BMW Motorrad M 1000 RR nicht zu schlagen, er gewann beide Läufe. Zudem holte Seeley auf der Milwaukee BMW Motorrad M 1000 RR Rang zwei im zweiten Superbike-Rennen des Events.

Beim legendären Macau Grand Prix Mitte November gelang den BMW Racern dann ein Vierfachsieg für die BMW M 1000 RR. Hickman, der mit der FHO Racing BMW M 1000 RR bereits in den Trainings und Qualifying das Tempo vorgegeben hatte, holte im Rennen auf den einzigartigen Guia Circuit seinen vierten Macau-Sieg. Davey Todd (GBR / Burrows Engineering / RK Racing) und David Datzer (GER / MTP Racing by ZERO UP Penz 13) sicherten sich die Plätze zwei und drei auf dem Podium. Hickmans Teamkollege Josh Brookes (GBR) komplettierte den Erfolg als Vierter.

Starker Partner der Kunden: Der BMW Motorrad Race Support

Das Rennpaket, das BMW Motorrad seinen Kunden anbietet, wird in der Superbike-Weltmeisterschaft entwickelt und auf die Bedürfnisse der Kunden sowie das Reglement der jeweiligen Championate angepasst. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die benötigten Rennsportkomponenten unkompliziert und ohne Wartezeiten für alle Kunden zugänglich sind.

«Darüber hinaus können die Kunden vom langjährigen Erfahrungsschatz in Sachen Motorrad-Abstimmung profitieren», so Uwe Geyer. „Auf der Elektronikseite bieten wir mit dem Race Calibration Kit unsere eigene Motorsport-Elektronik. Hier haben wir in den Märkten Experten, die den Kunden dabei helfen können, die Elektronik abzustimmen. Und natürlich haben wir auch einen sehr breiten Erfahrungsschatz, was das Thema Abstimmung zum Beispiel in den Bereichen Chassis, Aufhängung oder Fahrwerkseinstellung, und das auch noch auf verschiedenen Reifenherstellern, angeht. Davon können die Kunden profitieren, denn diese Daten geben wir an sie weiter.»