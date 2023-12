Der IRRC Superbike-Champion Lukas Maurer sattelt um

Die Kombination Lukas Maurer und Kawasaki war dieses Jahr kaum zu schlagen, doch trotz der Erfolge wird der International Road Racing-Champion der Superbike-Klasse im nächsten Jahr die Marke wechseln.

Im Vorjahr musste sich Lukas Maurer in der International Road Racing Championship (IRRC) noch dem Belgier Vincent Lonbois und dem Deutschen David Datzer geschlagen geben. Doch diese Saison drückte er der stark besetzten Meisterschaft seinen Stempel auf. Die Hälfte der zwölf Rennen gewann der 29-jährige Schweizer, viermal wurde er Zweiter und zweimal Dritter.

Mit einer Ausnahme saß Maurer dabei auf einer Kawasaki ZX-10R, nur einmal musste er sich ein Motorrad einer anderen Marke ausborgen, weil seine Maschine bereits Richtung North West 200 unterwegs war. Beim diesjährigen Saisonauftakt im niederländischen Hengelo fuhr er eine Yamaha YZF-R1. Mit zwei Siegen legte er damit den Grundstein zum Gesamtsieg eines Eidgenossen in der langen Geschichte der IRRC.

Wie Maurer jetzt ankündigte, wird er in der kommenden Saison einen Markenwechsel vollziehen: «Peter Hostettler ist bekanntlich ein großer Road Racing-Fan und so konnten wir uns auf einen guten Deal einigen. Meine beiden Bikes wurden super schnell bereitgestellt und ich durfte sie bereits beim Yamaha-Hauptlager in Sursee in Empfang nehmen.»

«Momentan bin ich mit Hochdruck dabei, eine Maschine für den Renneinsatz aufzubauen. Natürlich muss ich mich auf dem neuen Bike zuerst zurechtfinden und einige Tage testen gehen. Ich freue mich aber wahnsinnig auf das erste Rollout mit meinem neuen Arbeitsgerät. Ich bin mir sicher, dass ich die BMW-Road-Racing-Party wieder stören und an die bereits gemachten Erfolge anknüpfen kann. Auf eine Tolle Saison 2024!»

Terminkalender IRRC 2024

11. – 12.05. Hengelo (NL)

14. – 16.06. Schleiz (D)

05. – 07.07. Imatra (FIN)

27. – 28.07. Chimay (B)

10. – 11.08. Hořice (CS)

14. – 15.09. Frohburg (D)