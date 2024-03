NTC 2024: Wer ist … Levin Phommara?

Im Northern Talent Cup 2024 von Honda, Dorna und ADAC fahren zehn deutschsprachige Nachwuchsfahrer mit. Die Talente kommen unter anderem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Jeder hat mal klein angefangen. Doch bei der Suche nach dem nächsten Weltmeister, sei es MotoGP oder WorldSBK, ist in der aktuellen Startaufstellung des Northern Talent Cup vielleicht der neue Superstar dabei. Bei SPEEDWEEK.com wollen wir uns die zehn deutschsprachigen Teilnehmer der Reihe nach einmal genauer anschauen.

Name: Levin Quentin Phommara - Schweiz

Wie alt bist du?

«15.»

Mit welchen Team bist du beim NTC dabei?

«Phommara Racing, ein Team, welches wir als Familie mit der Unterstützung von Freunden organisieren.»

Was hast du letztes Jahr in Sachen Motorsport gemacht?

«Ich fahre seit 2022 im Northern Talent Cup.»

Was lief 2023 gut?

«Meine Leistungskurve hat in den letzten Jahren generell stark zugenommen, ich konnte sehr viel Gelerntes umsetzen. Der Sieg in Assen letztes Jahr hat mir viel Energie gegeben für die ganze Saison.»

Was lief 2023 gar nicht?

«Ich war im Zweikampf nicht aggressiv genug, das merke ich vor allem beim Start. Daran habe ich noch zu arbeiten und da möchte ich 2024 besser werden.»

Hast du über die Winterpause was geändert?

«Ich habe viel an meinem Selbstbewusstsein gearbeitet, um mich in Zweikämpfen durchsetzen zu können und habe an Kraft zugelegt.»

Was machst du, wenn du nicht Motorrad fährst?

«Dann gehe ich sehr oft ins Gym, Rennrad fahren, schwimmen und joggen.»

Was kannst du besonders gut?

«Neben Motorradfahren kann ich ziemlich gut Reden.»

Was gelingt dir noch nicht so toll?

«Mich zu organisieren und administrative Arbeiten zu erledigen, da sitze ich schon lieber auf dem Motorrad oder bin sonst im Training.»

Wen hättest du gerne mal einen Tag als Riding Coach?

«Marc Marquez, das wäre schon sehr beeindruckend.»

MotoGP oder WorldSBK?

«MotoGP, das ist mein oberstes Ziel.»

Welche Strecke willst du unbedingt mal kennenlernen?

«Indonesien. Die Strecke finde ich vom Layout her sehr beeindruckend, ein großer Traum, mal da zu fahren.»

Wo siehst du 2024 deine größte Herausforderung?

«Ruhig zu bleiben und einen kühlen Kopf zu bewahren.»

Wer soll dich in die Startaufstellung begleiten?

«Urban Jussel, mein Mechaniker, der mich schon seit langem immer an Rennen und Trainings begleitet.»

Was darf beim Frühstück nicht fehlen?

«Eier gehören für mich, wenn möglich, immer dazu.»

Welches Lied hörst du vor dem Start?

«Adele, z.B. Skyfall.»

Regen- oder Trocken-Rennen?

«Beides, Hauptsache Rennen!»

Wie belohnst du dich selbst?

«Quality-Time mit meinen Mitmenschen ist für mich die schönste Belohnung. Da darf das Motorrad auch mal stehenbleiben.»

Wie gehst du mit Niederlagen um?

«Es gehört zum Weg dazu und du kannst es nicht ändern. Es ist keine Niederlage, wenn man alles gegeben hat und mit sich im Reinen ist.»

Hast du ein Vorbild im Motorsport?

«Jorge Martin, sein Fahrstil ist einfach unglaublich.»

Wo fährst du in fünf Jahren?

«Ich hoffe, in der Moto2.»

Berge oder Meer?

«Meer.»

Hast du einen Glücksbringer oder bist du sonst irgendwie abergläubisch?

«Ich mache Qigong an den Renntagen und meditiere sehr oft, um im hektischen Rennalltag bei mir zu bleiben.»

Kannst du selbst Räder wechseln?

«Ja.»

Joggen oder Radfahren?

«Auf jeden Fall Rennrad fahren.»

Warum hast du dich für den Northern Talent Cup entschieden?

«Weil ich dort die Möglichkeit bekommen, mein Potenzial und Können zu beweisen.»

