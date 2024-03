NTC 2024: Wer ist … Thias Wenzel?

Die MotoGP-Stars sind bereits in ihre Saison gestartet. Die 24 Teilnehmenden des Northern Talent Cup, gefördert durch Dorna, ADAC und Honda, warten noch auf ihre ersten Start 2024. Zeit zum Kennenlernen.

Jeder hat mal klein angefangen. Doch bei der Suche nach dem nächsten Weltmeister, sei es MotoGP oder WorldSBK, ist in der aktuellen Startaufstellung des Northern Talent Cup vielleicht der neue Superstar dabei. Bei SPEEDWEEK.com wollen wir uns die zehn deutschsprachigen Teilnehmer einmal genauer anschauen.

Name: Thias Wenzel- Deutschland

Wie alt bist du?

«15 Jahre.»

Mit welchen Team bist du beim NTC dabei?

«Kiefer Racing.»

Was hast du letztes Jahr in Sachen Motorsport gemacht?

«Ich bin die Honda Talent Challenge gefahren und habe einen Gaststart in Donington Park beim British Talent Cup gemacht.»

Was lief 2023 gut?

«Die beiden Rennen in Most liefen gut.»

Was lief 2023 gar nicht?

«Nach einem Sturz beim Flugplatzrennen in Walldürn bin ich während der anderen Rennen nicht richtig in Fahrt gekommen. Ich bin nicht so gefahren, wie ich eigentlich kann.»

Hast du über die Winterpause was geändert?

«Ich habe mehr Sport gemacht.»

Was machst du, wenn du nicht Motorrad fährst?

«Sport, mal mit Freunden treffen.»

Was kannst du besonders gut?

«Motorradfahren.»

Was gelingt dir noch nicht so toll?

«Wenn der Start beim Rennen nicht so gut ist, bin ich innerlich aufgebracht.»

Wen hättest du gerne mal einen Tag als Riding Coach?

«Valentino Rossi.»

Welche Strecke willst du unbedingt mal kennenlernen?

«Misano.»

Wo siehst du 2024 deine größte Herausforderung?

«Den Northern Talent Cup gut fahren und gut abschließen.»

Wer soll dich in die Startaufstellung begleiten?

«Papa.»

Was darf beim Frühstück nicht fehlen?

«Was Süßes.»

Welches Lied hörst du vor dem Start?

«Keins.»

Regen- oder Trocken-Rennen?

«Trocken.»

Wie belohnst du dich selbst?

«Mit einem guten Platz.»

Wie gehst du mit Niederlagen um? I

«Ich schaue auf das nächste Rennen und ärgere mich.»

Hast du ein Vorbild im Motorsport?

«Stefan Bradl und Valentino Rossi.»

Wo fährst du in fünf Jahren?

«Moto3 WM.»

Berge oder Meer?

«Beides.»

Hast du einen Glücksbringer oder bist du sonst irgendwie abergläubisch?

«Nichts, und nein.»

Kannst du selbst Räder wechseln?

«Ja.»

Joggen oder Radfahren?

«Joggen.»

Warum hast du dich für den Northern Talent Cup entschieden?

«Weil es eine weiterführende Meisterschaft in Deutschland ist, die mit Moto3-Motorrädern gefahren wird.»

Teilnehmer Northern Talent Cup 2024

#2 Tom Rolin – Belgien – Junior Black Nights

#5 Tom Kuil – Niederlande – Zelda People Racing

#12 Martin Vincze – Ungarn – VM Racing Team

#16 Kyano Schoo – Niederlande – KS-Racing

#17 Thias Wenzel – Deutschland – Kiefer Racing

#20 Dustin Schneider – Deutschland – Mass Sports Racing by JRP

#22 Alexander Weizel - Deutschland - Weizel Racing

#23 Lorenzo Pontillo – Belgien – Junior Black Knights

#26 Ben Wiegner – Deutschland – JB-Racing

#27 Antoine Nativi – Frankreich - Nativi

#28 Ferre Fleerackers – Belgien - Junior Black Knights

#31 Delano Greven – Niederlande – DG Motorsports

#33 David Sidorov – Ukraine – Arda Racing Team

#36 Jurrien Van Crugten – Niederlande – BB64 Academy

#38 Tobias Kitzbichler – Österreich – Racingteam Kitzbichler

#46 Matteo Masili – Italien – MM Racing Team

#53 Levin Phommara – Schweiz – Phommara Racing

#54 Valdemar Mellgren – Schweden – Nordgren Racing

#55 Anakin Zelenak – Deutschland - Mass Sports Racing by JRP

#73 Zoltán Kovács – Ungarn – Motomax Motorsport

#81 Daniel Krabacher – Österreich – Kini Bike World

#85 Alessandro Binder – Schweiz – Kiefer Racing

#95 Richard Irmscher – Deutschland – Racingteam Irmscher

#96 Swan Emprin – Frankreich Swan#96

Termine Northern Talent Cup 2024

06.-07.04.2024 Test Motorsport Arena Oschersleben

19.-21.04.2024 Assen /NL (WorldSBK)

03.-05.05 2024 Sachsenring (IDM)

31.05.-02.06.2024 Motorsport Arena Oschersleben (IDM)

21.-23.06.2024 Most/CZ (IDM)

05.-07.07.2024 Sachsenring (MotoGP)

16.-18.08.2024 TT Circuit Assen/NL (IDM)

30.08.-01.09.2024 Nürburgring (IDM)