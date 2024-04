KTM Junior Cup 2024: Starklar für den Sachsenring

15 internationale Zweirad-Talente sind kürzlich beim Roll-out des KTM Junior Cup powered by ADAC am Red Bull Ring gemeinsam mit Riding Coach Lukas Tulovic in die Saison gestartet.

Talente aus Deutschland, Österreich und Tschechien bilden das Starterfeld in der Premierensaison des KTM Junior Cup powered by ADAC. Beim Roll-out am Red Bull Ring Ende März absolvierten die Teilnehmenden erste Runden unter Anleitung von Riding Coach Lukas Tulovic: «Es macht richtig Spaß, mit den Mädchen und Burschen auf und abseits der Rennstrecke zu arbeiten. Ich bin überzeugt, dass uns eine spannende und vor allem schnelle Saison bevorsteht», erklärt Tulovic.

Deutscher Motorrad-Nachwuchs stark vertreten

Der deutsche Motorrad-Nachwuchs stellt den größten Anteil im Teilnehmerfeld: Mit Luna Köckritz (Lauterbach), Carolin Peterson (Lehrte), Brandon Schmidt (Röhrmoos), Lars Weissensee (Monschau), Louis Wolff (Achberg), Amy Zmarzly (Lichtenstein/Sachsen), Luca Hafeneger (Solingen) und Smilla Göttlich* (Eibau) gehen insgesamt acht Talente aus Deutschland im KTM Junior Cup powered by ADAC an den Start.

Österreicher mischen ebenfalls mit

Rot-weiß-rote Zweirad-Talente aus Oberösterreich, Niederösterreich und Tirol sind ebenfalls dabei. Ricardo Berzati (St. Florian, Oberösterreich), Denis Kiesewetter (Berndorf, Niederösterreich), Jonas König (Kremsmünster, Oberösterreich), Simon Madlmair (Engerwitzdorf, Oberösterreich), Luis Rammerstorfer (Feldkirchen,

Oberösterreich) und Andreas Richter (Fügen, Tirol) wollen um Punkte mitmischen. Jan Verner (CZ) komplettiert das Starterfeld 2024.

Rund ein Viertel des Starterfeldes 2024 ist weiblich

Erfreulich: Mit Luna Köckritz, Carolin Peterson, Amy Zmarzly und Smilla Göttlich (alle DE) kämpfen insgesamt vier Juniorinnen im KTM Junior Cup powered by ADAC um Punkte. «Unsere Starterinnen haben bereits beim Roll-out mit schnellen Rundenzeiten aufgezeigt. Wir sind absolut überzeugt, dass die vier Juniorinnen den nötigen Speed mitbringen», erklärt Chris Schipper, Managing Director KTM Österreich.

Der mit Spannung erwartete Saisonauftakt zum KTM Junior Cup powered by ADAC erfolgt von 3. bis 5. Mai 2024 im Rahmen der IDM in Deutschland: Auf dem 3,671 Kilometer langen Sachsenring stehen Freie Trainings, Qualifyings sowie 2 Rennläufe (Samstag und Sonntag) auf dem Programm. Mit Phil Urlaß (DE) wird ein Gaststarter in das Renngeschehen eingreifen. Tickets für das Rennwochenende unter www.idm.de/tickets.

Professionelle Plattform für die Zweirad-Stars von morgen

Der KTM Junior Cup powered by ADAC bietet Zweirad-Talenten aus dem deutschsprachigen Raum eine professionelle Motorsport-Plattform. «Der KTM Junior Cup powered by ADAC schließt eine Lücke in der Nachwuchsförderung und bietet als neues Sprungbrett in internationale Nachwuchsserien optimale Aufstiegsmöglichkeiten. Wir freuen uns, dass wir für die Premierensaison so viele Talente für den Cup begeistern können und sind gespannt auf den Saisonstart auf dem Sachsenring», sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

Die Termine 2024

03. Mai – 05. Mai 2024 Sachsenring (DE)

31. Mai – 02. Juni 2024 2 Oschersleben (DE)

21. Juni – 23. Juni 2024 Most (CZ)

30. August – 01. September 2024 Nürburgring (DE)

20. – 22. September 2024 Hockenheimring (DE)