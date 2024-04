FSBK Le Mans: Techer vor Foray und Mike di Meglio

Bevor die Langstrecken-Weltmeisterschaft bald in Le Mans loslegt, waren am ersten April-Wochenende die Piloten der Französischen Superbike Meisterschaft dran. Alan Techer führt nach den beiden Rennen.

Am Sonntag, den 7. April, gingen die Fahrer der französischen Superbike-Meisterschaft auf dem Circuit Bugatti in Le Mans für die ersten Rennen der Saison 2024 auf die Piste. Der Automobile Club de l'Ouest, unter der Schirmherrschaft der Fédération Française de Motocyclisme, begrüßte über 200 Fahrer vor 10.000 Fans, die sich das Spektakel ansehen wollten. Aufgrund des unbeständigen Frühlingswetters war eine Extra-Prise Spannung angesagt.

Rennen 1: Foray vor de Meglio – die Revanche hat begonnen

Nach dem Start tauchte die Honda #5 des offiziellen Honda CBO-Teams vorne auf und übernahm auch gleich mal die die Führung des Rennens. Alan Techer (Honda Team CBO Racing France - Michelin) führte vor Grégory Leblanc (Ducati TWR - Pirelli) und Mike di Meglio (Honda Team CBO Racing France - Michelin). Mathieu Gines (Yamaha 41 Performance - Michelin) belegte den vierten Platz vor Pole-Setter Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin), der einen schwachen Start hatte.

Die Hondas #5 und #36 an der Spitze des Feldes konnten sich nicht gegen den hartnäckigen Grégory Leblanc durchsetzen. Dieser Kampf ermöglichte es Foray und Jérémy Guarnoni (Yamaha MDS - Dunlop), der als 15. gestartet waren, sich wieder an das Führungstrio ranzuarbeiten. Ginesfiel nach einem Sturz in der siebten Runde stark zurück und rackerte sich auf Platz 21 ab.

Runde für Runde schnappte sich der aktuelle französische Meister Foray seine Gegner und übernahm schließlich in der 10. Runde das Kommando. Er versuchte dann, sich abzusetzen, aber di Meglio ließ sich nicht abschütteln. Alan Techer, der den dritten Platz belegte, fiel damit hinter das Führungsduo zurück, ebenso wie Leblanc, der den vierten Platz belegte. In der 12. Runde stürzte Guarnoni, wodurch Loïc Arbel (BMW Tecmas - Michelin) auf den fünften Platz zurückfiel, und sich dort gegen die Angriffe von Hugo Clere (Honda Tati Team - Pirelli) wehrte.

Nach den letzten wilden Runden war es Kenny Foray, der 0,142 Sekunden vor Mike DI Meglio gewann. Das Rückspiel nach der Saison 203 zwischen den beiden Fahrern hatte auch in der Saison 2024 wieder begonnen. Obwohl er vier Sekunden hinter seinem Teamkollegen lag, holte Techer die Punkte für den dritten Platz und startete seine Meisterschaft vor Leblanc, der 4. wurde.

Die Top 5 wurden von dem überraschenden Challenger-Piloten Loïc Arbel komplettiert, der gleich in seinem ersten Rennen seinen ersten Erfolg in der Nachwuchsklasse feierte. Wie schon im Qualifying beendeten Chris Leesch (Honda Chromeburner - Michelin) und Martin Renaudin (Honda Moto&GP Addict - Michelin) das Rennen hintereinander auf den Plätzen 6 und 7. Nach einer letzten Runde, die wegen eines technischen Problems teilweise in Zeitlupe gefahren wurde, fiel Clere auf den achten Platz zurück.

Rennen 2: Techer auf gleichem Level wie Ender 2023

Erneut ein komplizierter Start wurde es für Pole-Setter Kenny Foray, der seine Hauptrivalen in der Meisterschaft in der ersten Runde ziehen lassen musste. An der Spitze versuchte Mathieu Gines und seine #41 den Eifer des letztjährigen Vizemeisters Mike di Meglio in Schach halten, der fest entschlossen war, seinen ersten Sieg 2024 zu holen. In der gleichen Sekunde folgt eine weitere Honda, die von Alan Techer, der somit den dritten Platz belegt. Der junge Martin Renaudin fand sich auf dem vierten Platz wieder, wurde aber schnell von Kenny Foray auf den fünften Platz verdrängt.

Di Meglio übernahm nach fünf Runden die Führung und versuchte, sich vom zweitplatzierten Gines abzusetzen. Techer fuhr allein auf Platz 3 und beobachtete das Duell vor sich. Dabei war er vor dem gefürchteten Kenny Foray und Renaudin sicher. Diese Top-5 distanzierten den Rest des Feldes deutlich. Erster Verfolger war Guillaume Pot (Yamaha PMR - Pirelli) auf Platz 6 vor Arbel.

Sechs Runden vor Schluss war es Techer, der die Führung übernahm, indem er vom di Meglio gegen Gines profitierte. Kenny Foray auf dem vierten Platz kämpfte da noch immer mit dem Lokalmatador Martin Renaudin auf dem fünften Platz, der fest entschlossen war, so viele Punkte wie möglich zu holen.

Vier Runden vor Schluss wurde die rote Flagge geschwenkt, Guillaume Pot hatte einen Motorschaden erlitten. Das Rennen wurde nicht fortgesetzt, da mehr als 75 % der Distanz absolviert worden war.

Auf dem Podium stand Alan Techer, der so 25 Punkte mit nach Hause nehmen konnte. Der andere Honda CBO-Fahrer, Mike di Meglio, wurde Zweiter und der dreifache Gewinner der französischen Meisterschaft, Mathieu Gines, landete auf Platz 3. Es war Gines‘ erster Podiumsplatz seit Magny-Cours 2023 ist. Foray gelang keine weitere wilde Aufholjagd und er begnügte sich mit dem vierten Platz, vor Renaudin auf Rang 5.

Stand der FSBK 2024

1. Alan TECHER 41 Punkte

2. Kenny FORAY 39 Punkte

3. Mike DI MEGLIO 36 Punkte

4. Mathieu GINES 24 Punkte

5. Loic ARBEL (Challenger) 21 Punkte