KTM Junior Cup: Wird Smilla Göttlich Vize-Champion?

Der Hockenheimring ist Schauplatz für das fünfte und letzte Rennwochenende 2024 im KTM Junior Cup powered by ADAC. Wer sichert sich die Podestplätze hinter Luis Rammerstorfer?

Von 20. bis 22. September 2024 nimmt der KTM Junior Cup powered by ADAC ein letztes Mal in dieser Saison Fahrt auf, Runde 5 und damit das Saisonfinale auf dem Hockenheimring steht an. Absolviert werden dabei jeweils ein Rennlauf über zwölf Runden am Samstag, 21. September (14:40 Uhr) sowie am Sonntag, 22. September (13:30 Uhr). Das Sonntag-Rennen ist im IDM-Livestream zu sehen.

Ricardo Berzati oder Smilla Göttlich: Wer wird Vize-Champion?

Luis Rammerstorfer krönte sich bereits bei Runde 4 am Nürburgring zum KJC-Champion 2024. Dahinter ist der Kampf um die Podiumsplätze jedoch offen. Die besten Karten haben vor dem Saisonfinale am der aktuell Gesamt-Zweite Ricardo Berzati (AT, 133 Punkte) sowie die dahinterliegende deutsche Pilotin Smilla Göttlich (Platz 3, 102 Pkt.).

«Es wird interessant zu sehen sein, mit welchen taktischen Überlegungen vor allem Berzati und Göttlich in das letzte Rennwochenende der Saison gehen. Spannung ist jedenfalls vorprogrammiert», freut sich Chris Schipper, Managing Director KTM Österreich.

Starkes Mittelfeld rückt immer näher zusammen

Spannend ist auch der Kampf hinter der Spitzengruppe. Die Dichte im vorderen Mittelfeld ist enorm, zwischen Platz 3 und Platz 9 liegen aktuell nur 49 Punkte. Bei 50 noch zu vergebenden Punkten haben neben Göttlich damit auch Lars Weißensee (Platz 4, 83 Pkt.), Denis Kiesewetter (Platz 5, 79 Pkt.), Luca Hafeneger (Platz 5, 79 Pkt.), Louis Wolff (Platz 7, 65 Pkt.), Brandon Schmidt (Platz 8, 61 Pkt.) und Amy Zmarzly (Platz 9, 53 Pkt.) noch theoretische Chancen auf einen Top-3-Platz in der Gesamtwertung.

«Die Talente hinter der Spitzengruppe haben sich von Runde zu Runde gesteigert. Das vordere Mittelfeld ist im Laufe der Saison immer näher zusammengerückt. Eine Entwicklung, die wir auch in Zukunft durch die zusätzliche Trainingszeit an den Rennwochenenden sehen werden», ist Christoph Gerlach von BG Sportpromotion überzeugt. Auch am Wochenende werden die KTM-Junioren ihr Freies Training wieder gemeinsam mit den Fahrern der IDM Supersport 300 absoviere.

Zwei Mal 44,304 Kilometer zum Saisonfinale

Bei den beiden abschließenden Rennen am Samstag und Sonntag absolvieren die Talente jeweils die Renndistanz von 44,304 Kilometer, aufgeteilt auf zwölf Runden. «Der Hockenheimring hat viele lange Geraden, Stop-and-Go-Passagen und auch ein paar anspruchsvolle Sektionen mit Asphaltwechsel und Bodenwellen. Wichtig werden vor allem die Kurvenausgänge sein, damit die Rider möglichst viel Schwung auf die langen Geraden mitnehmen können», weiß KTM Junior Cup Riding Coach Lukas Tulovic.

MiniGP-Wildcard-Talente starten am Hockenheimring

Freie Fahrt auf der „Road to MotoGP“. Bereits bei Runde 4 am Nürburgring konnten einige Piloten aus der MiniGP™ Austria Series ihr Talent im KTM Junior Cup powered by ADAC unter Beweis stellen. Auch beim Saisonfinale auf dem Hockenheimring werden erneut vier MiniGP-Talente mit einer Wildcard an den Start gehen, um sich für den KTM Junior Cup 2025 zu empfehlen. Die rot-weiß-roten Nachwuchshoffnungen Julian Schönberger, Fabian Beitschek und Patrick Faderl feiern dabei ihr KJC-Debüt, Ruben Nijland (NL) konnte bereits am Nürburgring mit zwei vierten Plätzen ein Ausrufezeichen setzen.

Runde 5 vor Ort erleben oder im Livestream verfolgen

Am Hockenheimring stehen von Freitag, 20. September bis Sonntag, 22. September Freie Trainings, Qualifyings sowie zwei Rennläufe (Samstag, 14:40 Uhr und Sonntag, 13:30 Uhr) am Programm. Fans vor Ort sichern sich Tickets für das Rennwochenende unter www.idm.de/tickets, das Sonntag-Rennen (22. September, 13:30 Uhr) des KTM Junior Cup powered by ADAC ist außerdem im IDM-Livestream zu sehen.