MiniGP-Talente besuchen MotoGP-Paddock

Die Superstars der Motorrad-Weltmeisterschaft gastieren am Wochenende am Red Bull Ring. Mit dabei sind auch fünf junge Talente der MiniGP Austria Series, die eine Woche nach der MotoGP dort startet.

Große Bühne für den Motorrad-Nachwuchs zum Auftakt des Motorrad Grand Prix von Österreich 2024 am Red Bull Ring: Fünf junge Talente der Nachwuchsrennserie MiniGP Austria Series erhielten in Spielberg spannende Einblicke in die Motorrad-Weltmeisterschaft. Für Danny Hinkelmann (DE), Thorley Trevorrow (GB), Levi Flier (NL), Tudor Dedea (DE) und Julian Schönberger (AT) standen unter anderem eine Führung in der Box des Schweizer Moto3-Piloten Noah Dettwiler auf dem Programm.

«Das sind einzigartige Erlebnisse mit deinen Idolen, die du als junges Talent wahrscheinlich nicht so schnell vergisst», weiß Gustl Auinger, MiniGP Austria Series-Schirmherr und Motorrad-WM-Rennsieger. Die MiniGP Austria Series ist für junge Talente der erste Schritt auf der Road to MotoGP, dem Weg in die Motorrad-Weltmeisterschaft.

Red Bull Ring: MiniGP Austria Series folgt auf MotoGP

Nur eine Woche nach den Superstars der Motorrad-Weltmeisterschaft gastiert die MiniGP Austria Series vom 24. bis 25. August mit einem hochkarätig besetzten Fahrerfeld am Red Bull Ring. Das Driving Center am Fuße des Bullen aus Stahl ist dabei Schauplatz für intensive Minibike-Duelle und spektakuläre Überholmanöver. Rund 40 Talente aus neun Nationen gehen in drei Klassen (110cc, 160cc, 190cc) an den Start. Trainings und Qualifyings stehen in allen drei Klassen am Samstag (24. August) auf dem Programm, spannend wird es am Sonntag (25. August) bei insgesamt sechs Rennläufen.

Meisterschafts-Vorentscheidung in 160er- und 190er-Klasse?

Das vierte Rennwochenende der MiniGP™ Austria Series könnte bereits vorentscheidend sein. In der 160er-Klasse führt Danny Hinkelmann (DE, 135 Pkt.) die Gesamtwertung mit bereits 56 Punkten Vorsprung auf Dávid Péceli (HU, 79 Pkt.) und Thorley Trevorrow (GB, 78 Pkt.) an. Ähnlich ist die Ausgangslage auch in der 190er-Klasse: Ethan Sparks (GB, 150 Pkt.) führt vor Anina Urlaß (DE, 98 Pkt.) und dem Österreicher Tobias Kitzbichler (85 Pkt.) klar die Wertung an und könnte sich bereits am Red Bull Ring zum Gesamtsieger 2024 in der 190er-Klasse krönen.

Steirische Talente im Starterfeld

Mit Sebastian Mayer (St. Georgen ob Judenburg) und Tim Goebel

(Frohnleiten) in der 110er-Klasse sowie mit Julian Wieser (St. Marein im Mürztal) und Lukas Schuller (Trofaiach) in der 160er-Klasse greifen auch vier steirische Talente an.