Provisorischer IRRC-Rennkalender für 2025 steht fest

Auch in der kommenden Saison wird die International Road Racing Championship (IRRC) an sechs Schauplätzen zu je zwei Läufen ausgetragen. Mit Schleiz und Frohburg gibt es zwei Veranstaltungen in Deutschland.

Die Saison der diesjährigen Internationale Road Racing (IRRC) war an Spannung kaum zu überbieten. In der Königsklasse schaffte es der Deutsche David Datzer den Schweizer Lukas Maurer als Champion zu entthronen. Bis zu seinem verhängnisvollen Sturz in Horice mischte auch der Belgier Come Geenen im Kampf um die Krone kräftig mit. Das flotte Trio sorgte bei den Fans des Straßenrennsports auf alle Fälle für ausgezeichnete Unterhaltung.

In der Supersport-Klasse schaffte es der erfahrene Tscheche Marek Cerveny beim Finale in Frohburg den Nordiren Adam McLean am Titelgewinn zu hindern. Aus deutschsprachiger Sicht gab es zwischen den Deutschen Rico Vetter und Sebastian Frotscher eine knappe Entscheidung. Am Ende hatte Vetter als Gesamtachter um einen Zähler das bessere Ende für sich. Dass beide im Klassement nicht weiter vorne landeten, lag an unverschuldeten Unfällen.

Noch steht zwar nicht abschließend fest, welche Fahrer für die kommende Saison ihre Nennung abgeben werden, der Rennkalender wurde Anfang Dezember auf alle Fälle vorgestellt – zumindest vorläufig.

Mitte Mai geht es auf dem Varsselring im niederländischen Hengelo los. Das ist vor allem deshalb für einige Piloten von Bedeutung, weil dieser Termin im Gegensatz zu den letzten Jahren nicht mehr mit dem North West 200 in Nordirland, das vom 5. bis 10. Mai stattfinden wird und traditionellerweise die Generalprobe für die Tourist Trophy auf der Isle of Man bildet, kollidiert.

Unmittelbar nach der TT steht das erste von zwei IRRC-Wochenenden in Deutschland auf dem Programm. Auf der Traditionsrennstrecke in Schleiz, die seit dem 100-Jahr-Jubiläum im Jahr 2022 Teil der international hochkarätigen Meisterschaft ist, werden die Läufe 3 und 4 ausgetragen. Anfang Juli «übersiedelt» der Renntross nach Imatra ins südliche Finnland, wo auf dem ehemaligen Grand-Prix-Kurs die erste Halbzeit ihren Abschluss finden wird.

Bevor Ende September auf dem Frohburger Dreieck (Deutschland) die finalen Läufe stattfinden und die Aktiven gemeinsam mit ihren Fans den Saisonabschluss feiern können, könnte bereits Ende Juli in Chimay (Belgien) oder Mitte August im tschechischen Horice eine Vorentscheidung im Kampf um die Titel fallen. Blickt man allerdings in die jüngere Vergangenheit wird es zur Freude der Zuschauer wohl wieder bis zum Schluss spannende Rad-an-Rad-Duelle geben.

Provisorischer Kalender 2025

17.05. – 18.05. Hengelo (Niederland)

14.06. – 15.06. Schleiz (Deutschland)

04.07. – 06.07. Imatra (Finnland)

26.07. – 27.07. Chimay (Belgien)

09.08. – 10.08. Horice (Tschechien)

20.09. – 21.09. Frohburg (Deutschland)