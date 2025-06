ADAC Team Germany kooperiert mit Hafeneger Motorsport

Die Hafeneger Motorsport GmbH schult Motorsport Team Germany-Talente des Motorrad-Straßenrennsports. Stefan Bradl und Lukas Tulovic als Ratgeber und Trainer involviert.

Der Start des Trainingsprogramms erfolgte vom 6. bis 8. Juni 2025 in Most. Die Hafeneger Motorsport GmbH, die unter anderem die Hafeneger-Renntrainings veranstaltet und von dem ehemaligen Fahrer Philipp Hafeneger geleitet wird, erhält dabei Unterstützung von seinem Partner und früheren Rennfahrer-Kollegen Stefan Nebel. Gemeinsam werden sie in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Motorsport Team Germany hoffnungsvolle deutsche Talente des Motorrad-Straßenrennsports professionell trainieren, um sie für eine erfolgreiche Karriere auszubilden. Namhafte Unterstützung erhält der Trainerstab von Hafeneger Renntrainings dabei von Ex-Motorradweltmeister Stefan Bradl sowie IDM Superbike-Pilot und TV-Experte Lukas Tulovic.

Die Rennstrecken-Schulungen werden durch Hafeneger Motorsport geplant, organisiert und verantwortlich durchgeführt. Die Nachwuchstalente erhalten während eines intensiven und abgestuften Fahrtrainings Tipps, Anleitungen und Auswertungen auf Grundlage von Telemetrie-Daten und Video-Aufzeichnungen von den professionellen Ausbildern. In den Analysen und entsprechenden Beurteilungen erfahren die Teilnehmer, wie sie ihren Fahrstil weiterentwickeln und zu noch besseren Ergebnissen gelangen können. Darüber hinaus unterstützt Hafeneger das Motorsport Team Germany im Scouting von Talenten.

Von der ADAC Stiftung Sport werden den infrage kommenden Kadersportlern für die Saison 2025 zunächst zwei mehrtägige Trainings angeboten, weitere Ausbildungstage sind in Planung. Das erste Hafeneger Renntraining fand vom 6. bis 8. Juni 2025 in Most, CZ, statt und das zweite ist für den 4. und 5. August 2025 auf dem Hockenheimring angesetzt. Zusätzlich sind für den Herbst weitere Pitbike-Trainings in Spanien geplant, die mit Unterstützung des ehemaligen Rennprofis Dario Giuseppetti durchgeführt werden.

Anina Urlaß kämpft im Northern Talent Cup um Erfolge

Von der ADAC Stiftung Sport nahmen Fynn Kratochwil (14), Anina Urlaß (14) und Jason Rudolph (15) am Training in Most teil. Kratochwil fährt in diesem Jahr im European Talent Cup (ETC) und im Northern Talent Cup (NTC). Urlaß startet als einzige Straßenrennsportlerin des Motorsport Team Germany im NTC, während Rudolph in der MiniGP Germany an den Start geht. Zusätzlich wurden von Hafeneger Motorsport zwei weitere Talente aus dem NTC eingeladen. Dies sind der von Honda Deutschland gesetzte Thias Wenzel und der von Hafeneger Motorsport geförderte Robin Siegert.

Honda ist auch in diesem Jahr Partner der ADAC Stiftung Sport. Die Deutschland-Vertretung des japanischen Herstellers unterstützt das Rennstreckentraining des Motorsport Team Germany dabei erneut mit NSF 250R Moto3 Rennmotorrädern. Honda sieht in der geplanten Intensivierung der Ausbildung des deutschen Rundstrecken-Nachwuchses einen zielführenden Weg, um junge Fahrer und Fahrerinnen auf Ihrem Weg in den Profi-Straßenrennsport zu fördern. Darüber hinaus verstärkt Honda Deutschland ab der Saison 2025 auch auf weiteren Gebieten die Zusammenarbeit mit Hafeneger Motorsport. Die Bereifung für die Honda-Rennmotorräder stellt Pirelli Deutschland zur Verfügung.

Wolfgang Dürheimer, Vorstandsvorsitzender der ADAC Stiftung Sport: «Mit Hafeneger Motorsport haben wir einen Partner gewonnen, der durch seine langjährige Erfahrung und die etablierten Renntrainings unseren Talenten dabei hilft, sich fahrerisch und technisch weiterzuentwickeln, um in ihrem Sport noch erfolgreicher zu sein. Dazu erhalten unsere jungen Sportler von den professionellen Trainern ein intensives und abgestuftes Fahrtraining mit wertvollen Tipps und Anleitungen. Unsere gemeinsamen Anstrengungen haben das Ziel, mit einem umfassenden Trainings- und Förderkonzept unsere deutschen Nachwuchspiloten bis hin zur MotoGP zu entwickeln.»

«Die Kooperation mit der ADAC Stiftung Sport und dem Motorsport Team Germany ist für uns ein bedeutender Schritt in der strukturierten Förderung junger Talente im Motorradrennsport», ergänzt Philipp Hafeneger. «Unser gemeinsames Ziel ist es, die Nachwuchsarbeit auf ein neues professionelles Niveau zu heben. Nachwuchsförderung bedeutet für uns dabei nicht nur, schnelle Rundenzeiten zu vermitteln, sondern vor allem, junge Menschen auf ihrem Weg in den Profi-Motorsport zu begleiten – mit Herz, Erfahrung und einem klaren Blick auf ihre persönliche und sportliche Entwicklung. Besonders wertvoll ist dabei die enge Zusammenarbeit mit unserem erfahrenen Trainerteam, das aus ehemaligen und aktiven Profis besteht. Sie geben ihr Wissen direkt weiter und agieren zugleich als Mentoren, die den Nachwuchs fachlich, mental und menschlich stärken.»