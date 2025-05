German TT: Full House auf dem Schleizer Dreieck

Bevor am kommenden Wochenende die Piloten der IDM und ihrer Rahmenklassen ihre Runden in Schleiz drehen, war die Fans und Fahrer der German TT in Thüringen zu Gast und die Zuschauer kamen ebenfalls.

Wenn die Internationale Bike Promotion Meisterschaft IBPM auf dem Schleizer Dreieck gastiert, ist das Fahrerlager regelmäßig richtig voll. So auch am vergangenen Wochenende, als man sich im Rahmen der German TT zum zweiten Saisonevent im thüringischen Schleiz traf. Wie erwartet, fanden sich auch etliche Teilnehmer der IDM und deren Cup-Klassen ein, um für den am kommenden Wochenende stattfindenden Lauf in Schleiz zu trainieren.

Superbike

Das erste Rennen des Wochenendes bestritten die Superbiker. Angeführt von Gastfahrer Roger Bantli aus der Schweiz ging es ins Rennen, aus dem nicht etwa der Doppelsieger von Rijeka, Nick Eiberger, als Sieger hervorging, sondern der junge Max Jacobsen. Max war in Rijeka nicht angetreten, zeigte aber mit einem Doppelsieg in Schleiz, das mit ihm im Meisterschaftskampf zu rechnen ist. Nick Eiberger erreichte in beiden Rennen Platz 2 und blieb damit an der Spitze der Punktetabelle. Dahinter kamen Wilhelm Wagner in Rennen 1 und Dennis Stankowski in Rennen 2 als Dritte ins Ziel.



Stand in der Superbike open



1. #97 Nick Eiberger 109 Punkte

2. #509 Dennis Stankowski 75 Punkte

3. #686 Wilhelm Wager 65 Punkte

Supersport

Es folgte das Rennen der Supersport Next Generation, in dessen Startaufstellung sich zahlreiche Piloten der IDM Sportbike und Supersport befanden. Bestplatzierter IBPM-Fahrer war der Holländer Mike Velthuijzen auf seiner Honda VTR 1000 SP, gefolgt von Alan Kreimes und Billy Hilpert. Im Rennen 1 war es Alan Kreimes, der in die Fußstapfen seines Bruders Marvin trat und vor Velthuijzen gewann. Dritter wurde Billy Hilpert, der 2019 schon einmal Supersport-Meister der IBPM war. Das Regenrennen am Sonntag, an dem wegen der schwierigen Bedingungen nur eine Handvoll Fahrer teilnahmen, dominierte Mike Velthuijzen, Billy Hilpert wurde Zweiter vor Alan Kreimes. Rijeka-Doppelsieger Nikos Delis kam in Rennen 1 wegen technischer Probleme nicht über einen sechsten Platz hinaus und musste auf den Start in Rennen 2 verzichten. In der Tabelle bleibt er haarscharf vor Ulf Bauerochse und Tristan Brokat.



Stand in der Supersport NG



1. #7 Nikos Delis 70 Punkte

2. #311 Ulf Bauerochse 68 Punkte

3. #303 Tristan Brokat 67 Punkte

BMW RR Cup

Dramatik pur gab es im BMW RR Cup. Rennen 1 musste wegen eines Sturzes abgebrochen werden und wurde von Samstag auf Sonntag verlegt. Am Sonntag herrschten aber besagte schwierige Bedingungen, so dass von ursprünglich aufgestellten 37 Fahrern, inklusive z.B. der GERT56- Cracks, nur 16 das Rennen aufnahmen. Marko Nickel riskierte am meisten und wurde mit dem ersten Sieg der Saison belohnt. Dahinter kamen Cup-Leader Danijel Peric und Andre Krüger ins Ziel.

So richtig spannend wurde es aber in Rennen 2: Peric startete von der Pole vor Nickel, der aber bereits nach wenigen Metern an einer Stelle mit technischem Defekt ausfiel, an der man mit 20 Kollegen im Nacken wirklich nicht ausfallen will. Zum Glück ging alles gut, aber Nickel war raus. Danijel Peric war nun zunächst ohne direkten Rivalen unterwegs und fuhr vornweg. Dahinter tauchte etwas überraschend Maik Ziegler auf, dem Andre Krüger am Hinterrad hing. So ging es bis zur achten Runde, in der Peric plötzlich in die Boxengasse abbog.

Bei den Technikern des BMW RR Cup brach Hektik aus, Grund war aber lediglich, dass Peric Probleme mit der Sicht hatte, das Visier des Helmes war angelaufen. Er fuhr umgehend ins Rennen zurück, hatte aber bereits die Führung an Ziegler und Krüger verloren, die sich weiter einen heißen Zweikampf lieferten. Auch Thomas Schüller ging noch an Peric vorbei, das Problem mit der Sicht bestand wohl immer noch. Ziegler hielt sich trotz permanenter Angriffe durch Andre Krüger vorn, sogar dann noch, als er zwei Runden vor Schluss den Schalthebel verlor und nur im vierten Gang fahren konnte! Das war der zweite Renn-Sieg in der Gesamtwertung für das Cup-Urgestein nach Most 2019!



Stand im BMW RR Cup (Gesamtwertung)



1. #99 Danijel Peric 100 Punkte

2. #44 Andre Krüger 76 Punkte

3. #84 Marko Nickel 74 Punkte

Die Fahrer der Advanced-Wertung des BMW RR Cup hatten es ähnlich schwer, die ca. 210 PS starken Bikes unter den gegebenen Bedingungen schnell zu bewegen. Hier war es in Rennen 1 Tim Widding, der wie schon in Rijeka eine starke Performance zeigte und das Rennen gewann. Cup-Lady Jennifer Lehmann holte sich Rang 2 und verwies Keven England auf Platz 3. In Rennen 2 crashte Widding, England fuhr den Sieg ein und Jennifer Lehmann wurde erneut Zweite vor Wayne Hölzer.



BMW RR Cup (Advanced-Wertung)



1. #994 Wayne Hölzer 92 Punkte

2. #92 Jennifer Lehmann 72 Punkte

3. #28 Tim Widding 70 Punkte

Supersport open

In der SSP open gesellte sich zu den beiden Laufsiegern von Rijeka, Norick Tschauder und Nick Fischer, auch Tim Holtz, der in Kroatien gestürzt war und in den Rennen nicht antreten konnte. Wieder einmal setzte Tschauder mit 1:30,2 min die Polezeit vor Holtz und Fischer. Aus der ersten Runde kam allerdings Tim Holtz als Führender zurück, Tschauder und Fischer dahinter. Doch schon in Runde 2 übernahm Tschauder die Spitze und gab sie bis ins Ziel nicht mehr ab. Holtz und Fischer blieben zwar in Schlagdistanz und kämpften, für einen echten Platzwechsel reichte es aber nicht.

Der Däne Stefan Andersen, der in Rijeka mit seinen Blitzstarts aufgefallen war kam auf Platz 4 an. Für Rennen 2 am Sonntag-Nachmittag wurde ein ähnlich starker Auftritt der drei Sieganwärter erwartet, dieser bleib aber aus. Holtz und Fischer traten nicht an und so fuhr der zweimalige Supersport-Champion Tschauder vor dem Dänen Martin Simonsen und Nico Busch einen einsamen Sieg ein.



Stand in der Supersport open



1. #848 Norick Tschauder 114 Punkte

2. #335 Stefan Andersen 73 Punkte

3. #19 Nick Fischer 71 Punkte

Ladies Challenge

In der klassenübergreifenden Ladies Challenge stach besonders die Leistung von Jennifer Lehmann aus dem BMW RR Cup heraus. Mit ihren starken Platzierungen holte sie sich die Trophäen für beide Rennen, Patricia Kok aus den Niederlanden wurde jeweils Zweite. Dritte wurde im ersten Rennen Katja Witte und im zweiten Rennen Diana Weber.

«Schleiz ist organisatorisch immer eine Herausforderung und wenn das Wetter nicht optimal ist, kann es schon schwierig werden. Aber wo sonst haben wir ein solche Atmosphäre, werden unsere Fahrer nach Autogrammen gefragt, sitzen Leute auf der Tribüne, die für unsere Rennen Eintritt bezahlen? Das ist einfach einzigartig. Unser Dank gilt den Streckenposten, der Race Control, den Medicals und allen weiteren Helfern sowie natürlich den Zuschauern», gibt Veranstalter Michael Dangrieß zu Protokoll.

Auch der nächste Lauf der IBPM dürfte ein Highlight werden – vom 25.-27. Juni geht es auf die frisch asphaltierte Strecke im tschechischen Brünn.