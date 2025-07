IBPM 2025: Brünn ist zurück

#14 Alan Kreimes tritt in die Fußstapfen des Bruders und gewinnt in der Next Generation

Nicht nur die MotoGP, auch die Internationale Bike Promotion Meisterschaft IBPM zog es auf die tschechische Traditionsstrecke zurück, nachdem das Automotodrom im einen neuen Asphalt bekommen hatte.

In den Jahren 2023 und 2024 hatte man ein Pause eingelegt, es gab zu wenig Akzeptanz für den schwindenden Grip des alten Belags. Bester Beweis dafür, dass die Fahrer die Stecke nun wieder lieben, war ein fast übervolles Fahrerlager während der drei Tage der IBPM.

Superbike

Den Auftakt im Renngeschehen setzten wieder die Superbiker in einem 43 Fahrer starken Feld. Zahlreiche schnelle Gäste aus internationalen Meisterschaften, unter ihnen Patrick Hobelsberger und Michal Filla nutzten die IBPM als Testplattform und platzierten sich in den ersten Reihen der Startaufstellung. Bester IBPM-Pilot war Wilhelm Wagner, der seiner Yamaha R1 im Zeittraining eine Rundenzeit von 2:07.212 min abverlangt hatte. Dahinter ordneten sich Torsten Levsen und Eric Müller ein. Wagner schaffte es zwei Runden lang vorn zu bleiben, dann ging Torsten Levsen vorbei und sicherte sich mit immer besser werdenden Rundenzeiten 25 Punkte vor Wilhelm Wagner und dem stets podiumsverdächtigen Dänen Erik Thomsen. Die Ränge 4 und 5 gingen an Björn Houben und Tuncay Bür.

In Rennen 2 trat Levsen wegen technischer Probleme nicht an. Wilhelm Wagner nutzte die Gunst der Stunde und sicherte sich zunächst die Führung und dann einen ungefährdeten Sieg. Björn Houben ging vor Erik Thomsen als Zweiter über den Zielstrich. Dahinter rangierten Dennis Stankowski und Eric Müller, nachdem Tuncay Bür eine Zeitstrafe wegen Frühstarts kassiert hatte.

Der nicht angetretene Nick Eiberger, bis dahin Führender der Meisterschaft, wurde Dank der beiden Top-Platzierungen von Willi Wagner auf Rang 2 der Tabelle verbannt und sieht sich nun auch mit Druck von Dennis Stankowski konfrontiert.

Stand in der Superbike open



1. #686 Wilhelm Wager 120 Punkte

2. #97 Nick Eiberger 109 Punkte

3. #509 Dennis Stankowski 104 Punkte

Supersport

Es folgte das Rennen des aus der Open und der Next Generation kombinierten Supersport-Feldes. Auch hier waren einige Gäste am Start, die erste Reihe gehörte aber den IBPM-Piloten. Eine herausragende Show bot Tim Holtz, der seine Yamaha R6 mit einer unfassbaren 2:07.552 min auf die Pole stellte. Auf den Positionen 2 und 3 fanden sich Stefan Andersen und Norick Tschauder ein. Norick war unmittelbar vor der Veranstaltung erst aus den USA eingeflogen und hatte den Trainingsfreitag verpasst, was seine Leistung nachhaltig unterstreicht.

Vom Start weg führte Holtz das Feld souverän und hatte nach absolvierten sieben Runden bereits 8,8 Sekunden Vorsprung auf Stefan Andersen. Nur vier Zehntel dahinter kam Norick Tschauder ins Ziel, im verlängerten Schlepptau Martin Simonsen und Nico Busch.

In der Next Generation-Wertung hatte sich Marvin Kreimes, der aktuelle Meister und jetzige IDM-Pilot am besten platziert, gefolgt von Bruder Alan Kreimes und Rennsportlegende Horst Saiger. Marvin und Horst spielten als Gäste im Ergebnis keine Rolle und so ging die maximal Punktzahl an Alan Kreimes vor Billy Hilpert und Tristan Brokat.

Kurios - bei der Siegerehrung wurde ein falsch gedrucktes Ergebnis verwendet und Alan Kreimes komplett vergessen. Die demzufolge falsch ausgegebenen Pokale wurden aber noch vor Ort von Hilpert, Brokat und dem eigentlichen Vierten Sebastian Dillner an die richtigen Fahrer übergeben und das Ergebnis korrigiert.

Am Rennsonntag folgte Rennen 2 mit einem immer noch bestens aufgelegten Tim Holtz an der Spitze des Feldes, welche er wieder unangefochten verteidigte und vor Norick Tschauder den Doppelsieg einfuhr. Stefan Andersen sah die Zielflagge nach einem Ausfall in der letzten Runde nicht und so war es mit Martin Simonsen ebenfalls ein Däne, der den Pokal für den Drittplatzierten übergeben bekam. Die Ränge 4 und 5 belegten Peter Stein und erneut Nico Busch.

Keine Änderungen zu Rennen 1 gab es in der Rangfolge der Next Generation in Rennen 2. Alan Kreimes siegte erneut vor Billy Hilpert und Tristan Brokat und dieses Mal ging auch die Siegerehrung in Ordnung.

Stand in der Supersport open



1. #848 Norick Tschauder 159 Punkte

2. #335 Stefan Andersen 96 Punkte

3. #127 Nico Busch 96 Punkte



Stand in der Supersport NG



1. #14 Alan Kreimes 109 Punkte

2. #303 Tristan Brokat 107 Punkte

3. #311 Ulf Bauerochse 96 Punkte

Ladies Challenge

In der Ladies Challenge war es Jennifer Lehmann, die besonders mit einem ersten Platz in der Advanced-Wertung des BMW RR Cup in Rennen 2 punktete. Aber auch schon in Rennen 1 hatte sie das beste Resultat unter den Ladies vorzuweisen und konnte sich so über zwei Mal ganz oben auf dem Podium freuen. Die Dauersiegerin der letzten Saison, Patricia Kok, kam jeweils auf Platz 2 vor Ilonka Pingel in Rennen 1 und Katja Witte in Rennen 2.

BMW Cup

Zunächst sah es im BMW RR Cup ganz nach einem Durchmarsch von Danijel Peric aus. Der Mann mit dem kroatischen Pass setzte mit 2:04.642 min die Polezeit und gewann das erste Rennen souverän. Konkurrent Marko Nickel rutschte aus und blieb punktelos. Auf Rang 2 fuhr der Ire Aaron McBride vor Andre Krüger, Erik Thomsen und Thomas Schüller. Bester Pilot in der Advanced-Wertung wurde Wayne Hölzer vor Mario Damm und der bereits erwähnten Jennifer Lehmann.

In Rennen 2 drehte sich das Geschehen dann um 180 Grad. Der bis zur siebenten Runde führende Peric fiel nach einem Sturz aus und brachte sich damit um die sicher geglaubten Punkte. Die holte sich Marko Nickel, der sich zwar heftiger Angriffe Aaron McBrides erwehren musste, letztlich aber die Oberhand behielt. Die Beiden trennten im Ziel nur 0,4 sec, noch knapper hinter McBride kam Andre Krüger über den Strich. Thomas Schüller und Erik Thomsen komplettierten die Top 5.

Jennifer Lehmann holte die maximale Punktzahl in der Advanced-Wertung. Mario Damm wurde zum zweiten Mal Zweiter, auf Rang 3 fuhr der Wertungsleader Wayne Hölzer.

Stand im BMW RR Cup (Gesamtwertung)



1. #99 Danijel Peric 125 Punkte

2. #44 Andre Krüger 116 Punkte

3. #84 Marko Nickel 109 Punkte



BMW RR Cup (Advanced-Wertung)



1. #994 Wayne Hölzer 141 Punkte

2. #92 Jennifer Lehmann 123 Punkte

3. #28 Tim Widding 103 Punkte

Veranstalter Michael Dangrieß resümiert: «Brünn is back. Ich freue mich wie verrückt, dass wir hier wieder Rennen fahren. Wir kommen nun seit 27 Jahren nach Brünn und die Events waren immer Highlights im Kalender. Umso schmerzlicher war es zu sehen, wie sehr das Image der Strecke in den letzten Jahren litt. Aber das ist nun vorbei. Schön. Dieses Event war wieder Werbung für den Rennsport vom Feinsten. Volle Felder, keine Abbrüche, toller Sport. Wir freuen uns schon alle auf den nächsten Lauf vom 08.-10. August in der Motorsportarena Oschersleben. Zuschauer sind herzlich willkommen.»