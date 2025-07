NTC am Sachsenring unter deutscher Leitung

In der Saison 2025 des Northern Talent Cup, der Nachwuchsschule von WM-Promoter Dorna, ADAC und Honda, liegen Fynn Kratochwill, Thias Wenzel und Robin Siegert vor der Sachsenring-Runde an der Spitze.

Das große Highlight des Northern Talent Cup 2025 steigt an diesem Wochenende (11. bis 13. Juli) im Rahmen des Liqui Moly Motorrad Grand Prix auf dem Sachsenring. Dabei können die Nachwuchsfahrer ihr Talent an der Seite der großen Stars der MotoGP bei der größten Motorsport-Veranstaltung Deutschlands unter den wachsamen Augen zahlreicher begeisterter Fans unter Beweis stellen.

Nach einem weiteren Doppelsieg zuletzt im tschechischen Most kommt Fynn Kratochwil, der vom Motorsport Team Germany unterstützt wird, mit 125 Punkten als Meisterschaftsführender beim Deutschland Grand Prix an. Der 14-jährige Mass Sports Racing by JRP Motorsport Fahrer erklärt: «Wir waren vor ein paar Wochen auf dem Sachsenring testen, demnach bin ich gut vorbereitet. Die Strecke hat mir sehr gut gefallen. Ich denke also, dass ich dort wieder ein gutes Wochenende hinlegen kann. An dem Wochenende mit der MotoGP zu fahren ist natürlich etwas Besonderes. Ich freue mich sehr darauf.»

Kiefer Racing-Pilot Thias Wenzel sicherte sich in Most zwei zweite Plätze und machte in der Gesamtwertung einen Sprung auf Position 2. Mit 82 Zählern auf dem Konto reist er nach Hohenstein-Ernstthal. «Der Sachsenring ist eine Strecke, bei der das Layout sehr ungewöhnlich ist. Natürlich freue ich mich auf die Rennen und muss auch gut mitfahren. Der Kurs ist natürlich sehr bekannt und es ist auch cool, vor vollem Haus und fast zeitgleich mit den Profis zu fahren», so der 16-Jährige.

Dabei muss Wenzel auch auf Robin Siegert achtgeben, der mittlerweile nur fünf Punkte dahinter auf Position 3 der Wertung liegt. «Der Sachsenring gefällt mir sehr, sehr gut. Ich liebe das Layout, das kommt meinem Fahrstil sehr entgegen», sagt der Motorace Academy Germany Fahrer. «Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir im Rahmen der MotoGP fahren, die Atmosphäre wird speziell sein und auch gleichzeitig mit den großen Namen auf einer Strecke zu sein, wird wirklich toll», so der 14-Jährige.

Anina Urlaß schaffte es in Tschechien zwar nicht aufs Podest, sammelte aber mit den Rängen vier und fünf weiter fleißig Punkte und liegt aktuell auf Position 5. «Der Sachsenring ist eine meiner Lieblingsstrecken», äußert die Kiefer Racing-Fahrerin begeistert. Die Pilotin, die wie Kratochwil vom Motorsport Team Germany unterstützt wird, blickt mit Vorfreude auf die vierte Runde: «Das Besondere an diesem Wochenende ist, dass es mein Heimrennen ist. Ich freue mich sehr darauf bei so vielen Zuschauern zu fahren.»

Ein Debüt im Northern Talent Cup feiert an diesem Wochenende Smilla Göttlich. Die 14-jährige erweitert das Teilnehmerfeld am Sachsenring als Gastfahrerin. Göttlich führt momentan die Tabelle im ADAC Junior Cup an und sicherte sich bislang an allen Rennwochenenden der Saison einen Podiumsplatz. Nun möchte sie auf der großen Bühne ihr Talent unter Beweis stellen und sich mit den anderen Nachwuchspiloten messen.