NTC-Talente reisen mit MotoGP nach Brünn

Fynn Kratochwil plant Vorsprung weiter auszubauen. Robin Siegert und Thias Wenzel in deutscher Verfolgergruppe. Smilla Göttlich mit zweiter Wildcard. Fünfte Runde des Northern Talent Cup vor riesiger Kulisse.

Obwohl der Saisonhöhepunkt des Northern Talent Cup 2025 im Rahmen des Liqui Moly Motorrad Grand Prix auf dem Sachsenring nur wenige Tage her ist, steht für die Nachwuchspiloten bereits das nächste Highlight auf dem Programm. Denn sie reisen zusammen mit der MotoGP direkt weiter nach Brünn, wo am kommenden Wochenende (18. bis 20. Juli) der große Preis von Tschechien ausgetragen wird. Auch hier wollen die Pilotinnen und Piloten wieder ihr Talent auf der großen Bühne unter Beweis stellen.

Fynn Kratochwil konnte sich vor großer Kulisse auf dem Sachsenring behaupten. Er siegte im ersten Rennen und fuhr damit seinen sechsten Triumph in acht bisher gefahrenen Läufen ein. Im zweiten Rennen musste er sich mit Rang 3 zufriedengeben. Der 14-jährige Förderpilot des Motorsport Team Germany reist damit auch an diesem Wochenende als Tabellenführer an. «Wir kommen mit einem Vorsprung von 45 Punkten nach Brünn», betont der Fahrer des Mass Sports Racing by JRP Motorsport Teams. «Wir werden auch dort unser Bestes versuchen und probieren wieder zu gewinnen.»

Im siebten Himmel wähnte sich Robin Siegert, der auf dem Sachsenring nicht nur Platz 2 im ersten Rennen, sondern vor heimischem Grand-Prix-Publikum im zweiten Lauf auch den Sieg feiern konnte und als Gesamtzweiter mit 121 Punkten anreist. Nun steht der Motorace Academy Germany-Fahrer aber vor einer neuen Herausforderung: «Brünn ist eine neue Strecke für mich. Wir waren noch nie testen, ich war noch nie selbst vor Ort.» Der 14-Jährige lässt sich davon in seiner ersten NTC-Saison aber nicht einschüchtern: «Ich lasse mich einfach überraschen, was dort auf mich zukommt. Ich erwarte nicht allzu viel, denn es ist immer noch ein Lernjahr für mich. Wer werden versuchen, ein gutes Setup in den Trainings zu finden und dann möglichst gut vorbereitet für Qualifying und Rennen zu sein.»

Auch Thias Wenzel war zuvor noch nie auf dem Automotodrom Brno. «Die Strecke ist neu für mich und ich habe sie noch nie gesehen», sagt der Kiefer Racing-Pilot. «Aber ich freue mich auf das Wochenende.» Nach einem neunten und einem siebten Platz auf dem Sachsenring liegt Wenzel in der Gesamtwertung mit 98 Punkten auf Position 3. «Ich nehme mir vor, in Brünn vorne mitzufahren und sehr gute Platzierungen zu ergattern» formuliert der 16-Jährige seine Ziele für die fünfte Runde.

Wenzels Kiefer Racing Teamkollegin Anina Urlaß liegt nach dem Sachsenring weiterhin auf Position 5 der Gesamtwertung. Beim Deutschland Grand Prix gelangen ihr unter wechselhaften Wetterbedingungen zwei elfte Plätze. «Brünn ist eine coole Strecke», so die 14-jährige Förderpilotin des Motosport Team Germany. «Ich freue mich schon darauf, wieder bei der MotoGP zu fahren und hoffe, dass es besser läuft als am Sachsenring und ich wieder vorne mitfahren und starke Zweikämpfe liefern kann.»

Weibliche Konkurrenz bekommt Urlaß auch an diesem Wochenende wieder mit Smilla Göttlich. Die Angelus WSM-Fahrerin zeigte auf der Heimstrecke in Sachsen mit ihrer Wildcard einen spektakulären Einstand und landete in ihrem ersten NTC-Rennen direkt auf dem Podium. Nun wird sie in Tschechien einen weiteren Gaststart absolvieren. «Ich freue mich schon auf Brünn. Wir waren dort schon einen Tag lang testen», berichtet die 14-Jährige. «Meine Erwartungen sind nicht allzu hoch. Wir haben ein paar tschechische Fahrer im Feld und die werden dort sicherlich gut sein. Ich denke die Top-10 wären ein gutes Ziel.»

Tudor Dedea lernt indes weiter viele Lektionen auf seiner Honda NSF250 R.

NTC-Kalender 2025

11.04.-13.04.2025 TT Circuit Assen (NL) WorldSBK

09.05.-11.05.2025 Motorsport Arena Oschersleben IDM

20.06.-22.06.2025 Most (CZ) IDM

11.07.-13.07.2025 Sachsenring MotoGP

18.07.-20.07.2025 Brünn (CZ) MotoGP

05.09.-07.09.2025 Nürburgring IDM

19.09.-21.09.2025 TT Circuit Assen (NL) BSB