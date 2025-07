Hollaus-Rennen: Zeitreise durch Motorradgeschichte

Bereits zum 22. Mal organisiert der frühere Rennfahrer Wolfgang Stropek mit seinem Team das Internationale Rupert-Hollaus-Rennen. Es ist eine Zeitreise durch die Geschichte des Motorrad-Rennsports.

Drei Wochen vor der MotoGP sorgen am 26. und 27. Juli auf dem Red Bull Ring Stars wie der zweifache Champion Carlos Lavado, der Vize-Weltmeister Bruno Kneubühler, die TT-Legende Horst Saiger, der frühere Staatsmeister Karl Zach oder der Eisspeedway-Vize-Weltmeister Franky Zorn und über 400 Motorrad-EnthusiastInnen aus neun Nationen beim 22. Internationalen Rupert-Hollaus-Rennen für eine Zeitreise durch die Geschichte des Mototorrad-Rennsports.

Über 100 Jahre alte Vintage-Motorräder, geschichtsträchtige Rennmaschinen – Giuseppe Ioannoni und seine Freunde präsentiert einige Prachtstücke der Marken MV Agusta, Norton MZ, Moto Guzzi Ducati und Laverda aus ihren Sammlungen –, Youngtimer sowie leistungsstarke Supersport- und Superbike-Maschinen lassen Besucherherzen höherschlagen. Darüber hinaus wird die 50ccm-Puch-Moped-Parade, organisiert vom Puch-Museum Judenburg, für Unterhaltung sorgen.

Auch die Fans der Seitenwagengespanne werden dieses Jahr wieder auf ihre Kosten kommen. In zwei Klassen kämpfen 42 Teams der Internationalen Sidecar Trophy um Punkte für die Meisterschaft. die Veranstaltung in Spielberg ist das dritte von sechs Rennwochenenden. Gefahren werden drei Läufe, das Supersprint-, Sprint- und Hauptrennen. In der Klasse F1 sind Motoren bis zu 200 PS im Einsatz, die Gespanne erreichen annähernd 300km/h.

«Der Verein IG-Formel Classic veranstaltet seit 2004 das Rupert-Hollaus-Rennen mit dem Ziel die Historie des Motorradrennsports zu pflegen, diese mit den aktuellsten Entwicklungen dieses geschichtsträchtigen Sports zu verknüpfen sowie den Fans zugänglich zu machen», macht Organisator Wolfgang Stropek, der als einer der wenigen Rennfahrer in der 500ccm-Klasse und bei den Seitenwagen WM-Punkte ergattern konnte, Lust auf die Veranstaltung.

Besucher haben mit einer gültigen Eintrittskarte (Tageskarte € 35.00, Zweitageskarte € 45.00) haben Zutritt zu Fahrerlager, Boxenstraße und Ausstellungsbox! Weitere Infos gibt es auf der Website www.racingdays.at.

Zeitplan

Samstag 26. Juli von 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Sonntag 27. Juli von 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr