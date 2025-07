Nachwuchs für DMSB/ADAC-Bundeskader gesucht

Bis zum 31. August 2025 können sich Sportlerinnen und Sportler ab 12 Jahren für das Sichtungsprogramm zum offiziellen Bundeskader des deutschen Motorsports bewerben.

Wer hat das Zeug zum Weltklassemotorsportler? Genau darum geht es bei der Talentsuche für den Bundeskader des Motorsport Team Germany. Die gemeinsame Nachwuchsinitiative des Deutschen Motor Sport Bundes (DMSB) und der ADAC Stiftung Sport fördert vielversprechende Talente aus bis zu zehn Disziplinen im Automobil- und Motorradsport. Bis zum 31. August können sich Sportlerinnen und Sportler ab 12 Jahren für das Sichtungsprogramm zum offiziellen Bundeskader des deutschen Motorsports bewerben. In das Scouting werden ganz junge Talente bereits ab 10 Jahren einbezogen.

Was das Förderprogramm auszeichnet? Der Bundeskader im Motorsport Team Germany hält eine umfassende Ausbildung und den Zugang zu einem exklusiven Netzwerk bereit. «Das, was wir dem Nachwuchs ermöglichen, ist einzigartig», sagt Wolfgang Dürheimer, Vorsitzender der ADAC Stiftung Sport. «Die von uns geförderten Sportlerinnen und Sportler werden allumfassend und individuell unterstützt und damit fitgemacht für eine erfolgreiche Karriere. In den letzten Jahren konnten wir so deutschen Talenten immer wieder den Aufstieg in den internationalen Spitzenmotorsport ermöglichen.»

Ein wesentlicher Bestandteil im Förderprogramm ist es, möglichst früh die Brücke zu den Herstellern zu schlagen. «Mit Audi, BMW, Mercedes-AMG, Porsche und Toyota haben wir fünf starke Marken als Partner», erklärt Stiftungsratsvorsitzender Hermann Tomczyk. «Gemeinsam ermöglichen wir unseren Sportlern einzigartige Chancen wie Testfahrten in Rennsimulatoren oder exklusive Einladungen zu Werksteams mit dem Ziel, den jungen Talenten die Möglichkeit für Testfahrten oder sogar zur Aufnahme in die Juniorprogramme der Hersteller zu bieten.»

«Die Kooperation von DMSB und ADAC Stiftung Sport bei der Förderung von Spitzenathleten mit dem Motorsport Team Germany hilft jungen Sportlern bei den entscheidenden Schritten ihrer Motorsportkarriere in die Weltspitze ihrer jeweiligen Disziplin», ergänzt DMSB-Präsident Wolfgang Wagner. «Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Zukunft unseres Sports.»

Welche Voraussetzungen notwendig sind? Gesucht werden Fahrerinnen und Fahrer im Alter zwischen 12 und 22 Jahren, die ihr Talent im Zwei- oder Vierradbereich bereits auf höchster nationaler Ebene unter Beweis gestellt haben. Aktuell gehören dem Bundeskader im Motorsport Team Germany 27 Sportlerinnen und Sportler an, mit weiteren Talenten im Scouting, aus den Disziplinen Kart, Formel, GT- und Tourenwagensport, Prototypen Langstreckensport, Rallye sowie Motorrad-Straßenrennsport, Motocross, Enduro, Trial und Speedway.

Die Bewerbungsfrist begann am 16. Juni über das Online-Talentmeldeverfahren. Sind die Voraussetzungen erfüllt, geht es in ein mehrstufiges Sichtungsverfahren und zu einem Leistungstest in die Landessportschule nach Ostfildern-Ruit bei Stuttgart.