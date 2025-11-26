Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Superbike-WM 2026: Das Fahrerfeld ist fix

KTM 990 RC R CUP 2026: Nur noch wenige Plätze

Von Stephan Moosbrugger
Der KTM 990 RC R CUP umfasst sechs Rennwochenenden
© KTM

Der KTM 990 RC R CUP umfasst sechs Rennwochenenden

Zur Markteinführung der KTM RC990 RC R veranstaltet der österreichische Hersteller 2026 einen eigenen Cup. Gefahren wird auf sechs Rennstrecken in Europa. Mehr als die Hälfte der Plätze ist bereits vergeben.
Durch das Sanierungsverfahren hatte sich der Produktionsstart der KTM RC990 RC R verzögert. Seit Oktober 2025 rollt der Supersportler der Österreicher nun endlich vom Band. Im Februar 2026 folgt dann eine «Track-Version».

Als Zugabe für die stolzen Besitzer wird es nächstes Jahr einen eigenen KTM 990 RC R CUP geben. Nach dem Pre-Launch der Rennserie sind bereits über die Hälfte der verfügbaren Plätze ausgebucht. Für die komplette Saison steht nur noch eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. «Bei insgesamt nur noch 35 verfügbaren Plätzen läuft die Zeit davon, um sich einen Startplatz in dieser einzigartigen europäischen Markenrennserie zu sichern», hieß es in einer Presseaussendung von KTM. «Der KTM 990 RC R CUP ermöglicht leidenschaftlichen Fahrern die Teilnahme an einer professionell strukturierten und kostengünstigen Rennserie. Ein sorgfältig entwickeltes Reglement sorgt für Chancengleichheit und hohen Fahrspaß – und das auf sechs legendären Rennstrecken in Europa.»

Für die Teilnahme ist der Besitz eines zugelassenen CUP-Modells erforderlich – entweder der straßenzugelassenen KTM 990 RC R oder der KTM 990 RC R TRACK, die ab Februar 2026 verfügbar ist. Beide Motorräder müssen über einen autorisierten KTM-Händler erworben werden.

«Teilnehmer, welche an der gesamten Saison starten, profitieren von einer priorisierten Zuteilung des Modells KTM 990 RC R TRACK sowie von exklusivem technischem Support, einem speziellen KTM PowerParts und WP PRO Components Race-Upgrade-Kit», verspricht KTM.

Die Anmeldung für die gesamte Saison endet am 14. Februar 2026. Nach diesem Datum seien nur noch Einzelveranstaltungen buchbar.

Weitere Informationen zur Teilnahme und Buchung gibt es hier!

Kalender KTM 990 RC R CUP 2026:

Event 1: 23. bis 26. April, Almeria (Spanien)
Event 2: 22. bis 24. Mai, Brünn (Tschechien)
Event 3: 26. bis 28. Juni, Hockenheim (Deutschland)
Event 4: 7. bis 9. August, Misano (Italien)
Event 5: 21. bis 23. August, Red Bull Ring (Österreich)
Event 6: 4. bis 6. September, Most (Tschechien)

