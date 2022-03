Brigitte Haltermann (MSC Mulmshorn) ist gestorben

Brigitte Haltermann ist tot. Die langjährige Vorsitzende des MSC Mulmshorn starb am 3. März im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer heimtückischen Krankheit.

Bahnsport war ihr Leben und der MSC Mulmshorn ihre sportliche Heimat. Birgit Haltermann kam durch ihren Mann Willy zum Motorrad-Rennsport auf Gras und Sand. Nach einigen Rennbesuchen in den 1960er-Jahren lernte das Ehepaar Haltermann im Jahr 1971 beim Rennen in Vechta Helmut Dunekacke kennen, der sie endgültig zum glühenden Fan des Bahnsports machte.

1974 gründeten Helmut Dunekacke, Johann Westermann und Willy Haltermann den Motorsportclub Mulmshorn. Nun wurden alljährlich Sandbahnrennen gefahren in Mulmshorn, einem Ortsteil der Stadt Rotenburg an der Wümme, zuerst auf einer Trainingsbahn («hinter Westermann») und ab 1978 auf dem Wümmering am Sottrumer Weg.

Brigitte Haltermann war immer aktiv dabei, wenn es um die Belange des MSC Mulmshorn ging, lange Jahre auch als dessen Vorsitzende. Sie selbst sagte einmal in ihrer bescheidenen Art zu mir, sie sei im Club «immer als helfende Hand mit dabei» gewesen. Bei den Langbahnrennen war sie von den hohen Geschwindigkeiten fasziniert und auch davon, dass das Geschehen auf diesen Bahnen so gut zu sehen sei.

Zudem liebte sie die familiäre Atmosphäre bei den Bahnrennen und vor allem die Seitenwagen hatten es ihr angetan. «Tommy Kunert war einer meiner Lieblingsfahrer bei den Gespannen und natürlich Egon Müller und Ivan Mauger bei den Solisten», sagte sie vor einigen Jahren im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

In den letzten Jahren setzte sich Brigitte Haltermann gemeinsam mit Sohn Andre und Schwiegertochter Karin, die beide aktuell im Vorstand des MSC Mulmshorn tätig sind, für den Bahnsport-Nachwuchs ein, zu dem auch ihr mittlerweile 18-jähriger Enkel Nick gehört. So wurde im Innenraum des Wümmerings eine Speedwaybahn angelegt, auf der auch Jugendrennen ausgetragen werden.

Brigitte Haltermann starb am 3. März nach langer Krankheit in einem Bremer Krankenhaus. Fast drei Jahre hatte sie gegen die heimtückische Krankheit gekämpft, aber letztlich den Kampf verloren. Sie folgte ihrem geliebten Willy in die Ewigkeit, der schon vor 18 Jahren gestorben war.

Die Trauerfeier zur Urnenbeisetzung findet am 8. April um 11 Uhr auf dem Friedhof Borgfeld statt. Zur Teilnahme bitten Karin und Andre Haltermann aus Gründen der Pandemie um persönliche Anmeldungen.