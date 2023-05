Marienbad: Hynek Stichauer ist Tschechischer Meister

Mit internationaler Beteiligung fand das Finale der Tschechischen Langbahn-Meisterschaft in Marienbad statt. Hynek Stichauer ist neuer Champion, Stephan Katt fuhr auf Platz 3.

Trotz internationaler Beteiligung waren die Lokalmatadore Josef Franc und Hynek Stichauer die stärksten Fahrer bei der Tschechischen Meisterschaft auf der Sandbahn in Marienbad. Franc gewann alle fünf Vorläufe und ging mit Maximum in die Halbfinalläufe. Die Bilanz von Stichauer war bis zum 15. Lauf ebenfalls makellos, doch im Duell mit Franc zog er den Kürzeren und gab seinen einzigen Punkt ab.

Bester Deutscher nach den Vorläufen war Stephan Katt, der nach einem guten Saisonauftakt in Dingolfing auch in Marienbad schnell unterwegs war und mit zwei Laufsiegen und drei zweiten Plätzen solide punktete. Daniel Spiller, der in Herxheim beim WM-Auftakt mit der Wildcard dabei sein wird, kam in den ersten Läufen trotz Plattfuß und Getriebeproblemen gut ins Rennen und stand mit Katt und dem ebenfalls solide fahrenden Fabian Wachs im Finale. Denkbar knapp verpassten Marcel Dachs, der wie Wachs 14 Punkte hatte, und Mario Niedermeier mit 13 Zählern das Finale.

Den Endlauf gewann Stichauer vor Spiller, der über vier Runden den Speed von Stichauer mitgehen konnte, und Katt, während Franc mit technischen Problemen zu kämpfen hatte. Dennoch reichten die Punkte von Franc, um am Ende immerhin Vizemeister zu werden. Katts dritter Platz im Finale genügte, um den dritten Gesamtrang zu festigen.

Ergebnisse Tschechische Meisterschaft Marienbad/CZ:

1. Hynek Stichauer (CZ), 27 Punkte

2. Josef Franc (CZ), 24

3. Stephan Katt (D), 22

4. Daniel Spiller (D), 21

5. Fabian Wachs (D), 15

6. Marcel Dachs (D), 14

7. Mario Niedermeier (D), 13

8. Timo Wachs (D), 12

9. Nigel Hummel (NL), 9

10. Louis Tebbe (D), 8

11. Dennis Helfer (D), 7

12. Lukas Hromadka (CZ), 5

13. Michael Raangs (NL), 2