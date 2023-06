Podest Hechthausen: Meijerink – Bukhave – Katt

Die drei GP-Piloten Dave Meijerink, Jacob Bukhave und Stephan Katt standen beim Sandbahnrennen in Hechthausen am Ende auf dem Podest. Die Bahn im Waldstadion war nicht ohne Tücken.

Das muss man sich erst einmal antun. Am Samstag der anstrengende Langbahn-GP im polnischen Ostrowo, dann Zeugs zusammenpacken und ab geht es in Richtung Niederelbe nach Hechthausen bei Cuxhaven. Mehr als 800 Kilometer kamen da zusammen, aber Stephan Katt, der Däne Jacob Bukhave und GP-Nachrücker Dave Meijerink aus den Niederlanden und ihre Teams nahmen die Anstrengungen auf sich, um beim Sandbahnrennen in Hechthausen dabei zu sein. Hut ab, kann man da nur sagen.

Neben den drei GP-Fahrern war auch Daniel Spiller in Hechthausen am Start, der schon im vergangenen Jahr in Vechta und kürzlich in Herxheim Grand-Prix-Luft schnupperte. Der 25 Jahre alte Vilsheimer debütierte auf der Bahn der Motorradfreunde Niederelbe und musste am Ende die Tücken der dortigen Natur-Sandbahn zur Kenntnis nehmen. Vier Punkte und Platz 10, aber Spaß hat es dem Niederbayern trotzdem gemacht.

Voll auf der Erfolgsschiene war dagegen Dave Meijerink, der ebenfalls das erste Mal im Waldstadion dabei war. Nach seinen drei Vorläufen hatte der Niederländer schon 14 Punkte auf seinem Zettel stehen. Im Finale setzte er noch einen drauf.

Stephan Katt, nach den Vorläufen mit elf Zählern Drittbester, hatte im Tagesfinale den besten Start, doch Meijerink kassierte ihn eine Runde später auf den Innenbahn ein, fuhr vorneweg und ließ sich den Final- und Gesamtsieg nicht mehr nehmen.

Der «Catman», verständlicherweise immer noch auf der Suche nach der alten Stärke, machte dann in der mulligen Fahrerlagerkurve einen kleinen Fehler und auch Bukhave presste sich vorbei. Vierter wurde am Ende der Dohrener Jörg Tebbe mit nur einem Zähler hinter Katt.

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer, über den Daumen geschätzt mehr als am Tag zuvor in Ostrowo, waren bei hochsommerlichen Temperaturen zufrieden mit dem Renntag, deren fünf Klassen (I-Solo, B-Solo, Gespanne, Oldies und Enduros) dem Bahndienst einiges abverlangte. Weniger wäre hier aber vielleicht mehr gewesen.

Ergebnisse Sandbahnrennen Hechthausen:

I-Solo: 1. Dave Meijerink (NL), 19 Punkte. 2. Jacob Bukhave (DK), 16. 3. Stephan Katt (D), 14. 4. Jörg Tebbe (D), 13. 5. Jarno de Vries (NL), 11. 6. Fabian Wachs (D), 9. 7. Nigel Hummel (NL), 6. 8. Kevin Glorie (NL), 6. 9. Marcel Sebastian (D), 6. 10. Daniel Spiller (D), 4.



B-Solo: 1. Sem Ensing (NL), 16 Punkte. 2. Jeffrey Sijbesma (NL), 15. 3. Jens Buchberger, 14. 4. Timo Wachs, 14. 5. Louis Tebbe, 12. 6. Kevin Lück, 10. 7. Mike Todt, 8. 8. Lando Michaelis, 6. 9. Nynke Sijbesma (NL), 3. 10. Hendrik todt, 3. 11. Niklas Schmidt, 1.



B-Gespanne: 1. Nicole Standke/Desiree Holstein, 15 Punkte. 2. Patrick Hermanns/Sonja Dreyer, 10. 3. Fabian Müller/Peter Maurer, 8. 4. Arne Friskovec/Sarah Strzewinski, 6. 5. Bart Schuilling/Annet Kloosterman (NL), 3. 6. Dennis Möhlenpage/Pascal Hillmann (D), 0.