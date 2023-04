Gespann-Masters startet nächsten Sonntag in Leipzig

Das Gespann-Masters startet am Wochenende in eine neue Runde

Am kommenden Wochenende startet das Gespann-Masters in Leipzig in die sechste Saison. Schon einen Tag später, am Montag, den 1. Mai, wird auf der Sandbahn in Lübbenau die zweite Runde gefahren.

Das Organisations-Team des Gespann-Masters sieht dem kommenden Wochenende freudig entgegen. Es geht in die sechste Runde dieser Rennserie für nationale Bahngespanne. 2016 wurde das Masters in Privatinitiative aus der Taufe geholt. Das Ziel: die Förderung des Gespannsports.

Fünfmal konnte das Masters bisher gefahren werden. 2020 kreuzte die Corona-Pandemie dazwischen, wenigstens konnte zu der ungewöhnlichen Zeit in Minimalbesetzung ein einziges Rennen («Corona-Lauf») durchgeführt werden. Ein Jahr später fiel das Gespann-Masters aufgrund des Virus-Desasters ganz aus.

«Es wird Zeit, dass es losgeht, wir sind alle in den Startlöchern und können es kaum noch erwarten», sieht Masters-Sportleiter Mario Siebert aus Melsungen dem sonntäglichen Auftaktrennen im Speedway-Motodrom (Bahnlänge 400 m) des MC Post Leipzig am Cottaweg freudig entgegen.

Schon einen Tag vorher haben die Masters-Verantwortlichen einen Seitenwagen-Lehrgang mit prominenten Referenten organisiert. Siebert: «Wir konnten mit dem amtierenden Europameister Markus Venus aus Pfarrkirchen und Herbert Brüner aus Georgsmarienhütte zwei starke und erfahrene Vertreter der Gespannfahrer-Zunft für unsere Sache gewinnen, dafür sind wir den beiden sehr dankbar.»

Der eintägige Lehrgang beginnt ab 11 Uhr mit zirka eineinhalb Stunden Theorie, dann folgen von 14 bis 16 Uhr zwei mal zwei Stunden Praxistraining auf der Bahn. Siebert: «Der MC Post Leipzig bereitet die Bahn vor und öffnet am Samstag die Türen für uns. Mit diesem Club haben wir seit 2016 eine super Partnerschaft.»

Für das diesjährige Gespann-Masters haben elf Teams gemeldet. Vorjahressieger Mike Kolb vom MSC Angenrod kann aus terminlichen Gründen nicht dabei sein, ebenso wenig wie sein Sohn David nebst Beifahrer Patrick Herbst.

Kolbs Beifahrerin Desiree Holstein ist aber als Beifahrerin von Nicole Standke mit in der Serie am Start. Die 39-Jährige vertritt Resi Hölper, mit Standke im Vorjahr Zweitplatzierte des Masters, die «in froher Erwartung» und daher «unfit for the races» ist.

Nach dem Rennen am Sonntag müssen sich alle Teams auf den Weg nach Lübbenau machen, wo einen Tag später am Feiertag, dem 1. Mai, die zweite Runde des Masters auf der 686 m langen Sandbahn stattfindet. Pro Rennen finden zwölf Vorläufe statt, wobei jedes Team viermal am Startband steht. Danach folgen zwei Semifinales und ein Finale.

Damit die Fans auch den vollen Durchblick haben, hat der Gespann Masters Förderverein unter tatkräftiger Mithilfe von Miriam Siebert ein 18-seitiges Jahresprogrammheft erstellt. Darin enthalten sind unter anderem alle Infos zur Serie und zu den einzelnen Teams.

Line-up Gespann-Masters 2023:

Nicole Standke/Desiree Holstein (AC Rastede/MSC Melsungen)

Joachim Martens/Des Vanzonhoven (B)

Dennis Möhlenpage/Pascal Hillmann (MSC Wagenfeld)

Thomas Buß/Alex Herrmann (MSC Nidda)

Jens Lorei/Ralf Bittner (MSC Echzell/MSC Nidda)

Anthony Sarrailh/Benjamin Gregoire (F)

Joachim Laur/Tobias Schneider (AMC Haunstetten)

Arne Friskovec/Sarah Strzewinski (MSC Mulmshorn),

Fabian Müller/Peter Maurer (MSC Klein-Krotzenburg)

Patrick Hermanns/Sonja Dreyer (MSC Wagenfeld/MSC Mulmshorn)

Ronald Gerlach/Sindy Viràgos (MSC Seligenstadt).

Termine Gespann-Masters 2023:

Samstag, 29. April: Lehrgang für Seitenwagen in Leipzig

Sonntag, 30. April: Rennen 1 in Leipzig

Montag, 1. Mai: Rennen 2 in Lübbenau

1. und 2. Juli: Rennen 3 in Zolder

23. und 24.September Rennen 4 in Haunstetten

Gespann-Masters 2022 Endstand:

1. Mike Kolb/Desiree Holstein 43 Pkt.

2. Nicole Standke/Resi Hölper 42

3. David Kolb/Patrick Herbst 32

4. Jens Lorei/Ralf Bittner 31

5. Fabian Müller/Peter Maurer 28

6. Joachim Martens/Des Vanzonhoven 17

7. Anthony Sarrailh/Benjamin Gregoire 14

8. Patrick Hermanns/Sonja Dreyer 11

9. Dennis Möhlenpage/Pascal Hillmann 7

G Davey Dodde/Silvia Middel (14)

G Oswald Bischoff/Mario Siebert (13)

G Udo Poppe/Martin Weick (11)

Sieger Gespann-Masters 2016 bis 2022:

2016: Kevin Hübsch/Michael Burger

2017: Udo Poppe/Martin Weick

2018: Mike Kolb/Nadin Pierick/Resi Hölper

2019: Mike Kolb/Nadin Pierick

2020: Joachim Martens/Des Vanzonhoven (Coronalauf)

2022: Mike Kolb/Desiree Holstein/Nadin Löffler