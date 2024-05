Abbruch und Hubschrauber in Plattling – Hansen Sieger

In Plattling fand wieder ein Sandbahnrennen statt und der Däne Kenneth Kruse Hansen gewann. Im Finale verhakten sich Tero Aarnio und Jörg Tebbe mit dramatischen Folgen.

Tragisches Ende in Plattling, wo nach einigen Jahren Pause wieder ein Sandbahnrennen auf der ganz eigenen Piste mit fünf Kurven stattfand. Im Finale hatten sich nach dem Start Tero Aarnio und Jörg Tebbe verhakt und waren zu Sturz gekommen. Während der Norddeutsche vorsichtshalber per Helikopter ins Krankenhaus geflogen wurde, konnte der Finne nach dem Rennen Entwarnung geben.



«Ich bin zur Kontrolle ins Krankenhaus bekommen, aber schon wieder entlassen worden. Ich habe nur Prellungen davongetragen und zum Glück keine Brüche», teilte Aarnio mit. «Wir sind in die erste Kurve gefahren und unsere Bikes haben sich verhakt. Ich kam von innen, Jörg von außen und dann haben sich unsere Linien gekreuzt. Ohne den Crash wäre ich sehr zufrieden gewesen, aber das hat den Renntag für mich überschattet. Man will keinen Helikopter auf einer Rennstrecke sehen, Jörg ist ein sehr netter und angenehmer Zeitgenosse.»

Das Rennen wurde in Folge des Sturzes im Finale nicht mehr fortgesetzt und nach den Vorläufen gewertet. Sieger wurde damit Hansen vor Aarnio, der seine ersten drei Läufe gewann und in seinem letzten Vorlauf nach einer Berührung des Startbands ausgeschlossen wurde. «Ich war etwas schneller als der Referee», schmunzelte er.

Als Dritter konnte mit Julian Bielmeier ein aufstrebendes deutsches Talent das Siegerpodest erklimmen und auf einen gelungenen Renntag zurückblicken. «Es lief eigentlich ganz gut für mich. Ich habe in der Vorbereitung viel auf der Langbahn trainiert und konnte im Training die schnellste Zeit fahren», blickte der Bayer zurück. «Im ersten Lauf hatte ich leider einen Ausfall durch einen Zahnriemenriss nach dem Start, konnte dann aber meinen zweiten Lauf vom Start weg gewinnen. In meinem dritten Lauf war Jörg Tebbe vor mir, in meinen vierten Lauf kam ich dann wieder super vom Start weg und konnte auch den gewinnen. Im Finale musste ich von Weiß los, dann passierte leider vor mir der Sturz.»



Den Schwung aus dem ersten Langbahnrennen will der 22-Jährige nach dem starken Saisonstart in Plattling mitnehmen. «Mein Fokus liegt in diesem Jahr klar auf der Langbahn, dieses Rennen gibt mir Auftrieb und ist eine gute Motivation für die kommenden.»

Ergebnisse Sandbahnrennen Plattling/D:

1. Kenneth Kruse Hansen (DK), 17 Punkte

2. Tero Aarnio (FIN), 15

3. Julian Bielmeier (D), 14

4. Jörg Tebbe (D), 14

5. Stephan Katt (D), 13

6. Henri Ahlbom (FIN), 12

7. Timo Wachs (D), 8

8. Jacob Bukhave (DK), 7

9. William Kruit (NL), 7

10. Daniel Spiller (D), 6

11. Fabian Wachs (D), 6

12. Marcel Sebastian (D), 1