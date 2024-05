Sandbahnrennen Altrip: Niederländischer Doppelsieg

Auch eine längere Unterbrechung nach Regenfällen stoppte Romano Hummel beim Sandbahnrennen in Altrip nicht. Der Niederländer gewann die Tageswertung und auch den Sonderlauf um den «Goldenen Römer».

Auch im Südwesten Deutschlands wurde der MSC Altrip an Fronleichnam nicht vom Regen verschont. Doch während im bayerischen Olching nichts mehr ging, konnte in Altrip das Rennen nach einer längeren Unterbrechung fortgesetzt und beendet werden. Nachdem es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bereits geregnet hatte, wurde die Bahn zum Rennstart hergerichtet. Als in jeder Klasse der erste Durchgang absolviert war, folgte nach Regenfällen eine längere Unterbrechung mit mancher Diskussion. Die Bahn wurde erneut präpariert, es ging mit verkürzter Rundenanzahl weiter und der MSC konnte unter Rennleiter Andreas Rauch das gesamte Rennen durchziehen.

Bei den internationalen Solisten waren die Niederländer Romano Hummel und Dave Meijerink die stärksten Fahrer und standen am Ende oben auf dem Podest. Dass das niederländische Duo nicht punktgleich war, dafür sorgte Lukas Fienhage im achten Lauf, als er Meijerink bezwang und damit Hummel zum Sieger machte. Fienhage, einmal wegen Startbandberührung disqualifiziert, konnte mit dem Laufsieg zudem den dritten Gesamtrang sichern.

Im Sonderlauf um den «Goldenen Römer» setzte sich Hummel vor Andrew Appleton und Daniel Spiller durch. Stephan Katt und Dave Meijerink wurden wegen Verlassens der Bahn disqualifiziert.

Bei den Seitenwagen lieferte Markus Venus mit Markus Eibl ein perfektes Rennen, nachdem das Duo im Vorjahr auf gleicher Bahn in einen heftigen Sturz verwickelt war. Inklusive Finale siegten Venus/Eibl viermal und mit Maximum vor Manuel Meier/Lena Siebert und Raphael San Millan mit Beifahrer Benedikt Zapf.

Bei den nationalen Solisten siegte Louis Tebbe mit Maximum vor Langbahn-Debütant Tim Widera und Dennis Helfer.

Ergebnisse Sandbahnrennen Altrip:



Internationale Lizenz Solo:

1. Romano Hummel (NL), 19 Punkte

2. Dave Meijerink (NL), 18

3. Lukas Fienhage (D), 14

4. Stephan Katt (D), 13

5. Andrew Appleton (GB), 13

6. Daniel Spiller (D), 12

7. Henri Ahlbom (FIN), 9

8. Fabian Wachs (D), 9

9. Jordan Dubernard (F), 6

10. Mario Niedermaier (D), 2

11. Timo Wachs (D), 1

12. Max Dilger (D), 0



Sonderlauf um den «Goldenen Römer»: 1. Romano Hummel, 2. Andrew Appleton, 3. Daniel Spiller, 4. Lukas Fienhage, 5. Stephan Katt (D), 6. Dave Meijerink (D)



Internationale Lizenz Gespanne:

1. Markus Venus/Markus Eibl (D), 20 Punkte

2. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 16

3. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 14

4. Imanuel Schramm/Patrik Löffler (D), 12

5. Achim Neuendorf/Johannes Schnaiter (D), 7

6. Karl Keil/Hermann Bacher (D), 2

7. Andreas Horn/Desiree Daubert (D), 1

8. Guillaume Comblon/Baptiste Complon (F), 1

9. David Kolb/Pascal Hillmann (D), 1



Nationale Lizenz Solo:

1. Louis Tebbe, 15 Punkte

2. Tim Widera, 12

3. Dennis Helfer, 9

4. Sebastian Adorjan, 8

5. Sebastian Trapp, 7

6. Rene Hasenfratz, 6

7. Marvyn Katt, 6

8. Dominik Werkstetter, 5

9. Ralf Heraus, 3

10. Lando Michaelis, 3

11. Morris San Millan, 0

12. Julien Walter, 0