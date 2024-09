Pfarrkirchen: Manuel Meier und Lena Siebert Meister

Manuel Meier und Beifahrerin Lena Siebert wurden in Pfarrkirchen neue DMSB-Meister Seitenwagen

Die neuen DMSB-Meister Seitenwagen heißen Manuel Meier/Lena Siebert. Großes Pech hatten Markus Venus/Markus Eibl. Nach drei überragenden Vorlaufsiegen wollte den Pfarrkirchenern das Motorrad nicht mehr anspringen.

Es war ideales trockenes Rennwetter in Pfarrkirchen zur DMSB-Meisterschaft Seitenwagen und dem Bahnpokal der Solisten. Bei den Gespannen waren allerdings nur neun Teams am Start, darunter zwei mit B-Lizenz.

Die frischgebackenen Europameister Markus Venus und Markus Eibl vom RSC Pfarrkirchen waren hoch favorisiert in diese Meisterschaft gestartet, am Ende kam es aber anders. Die ersten drei Vorläufe hatten die Rottaler in souveräner Art und Weise gewonnen, doch vor ihrem vierten Heat wollte der Motor ihres Gespannes nicht anspringen.

Das Team versuchte danach alles, um die Karre wieder in Gang zu bringen, zum Finale hätten die bis dahin errungenen Punkte zur Teilnahme gereicht. Vergebens. Venus/Eibl mussten am Rande zusehen, wie der Endlauf ausging.

Hier triumphierten Manuel Meier vom MSC Berghaupten und seine erst 16-jährige Beifahrerin Lena Siebert aus Röhrenfurt. Sie bauten ihren Vorsprung aus den Vorläufen auf Markus Brandhofer/Sandra Mollema mit einem Sieg weiter aus. Dritte wurden Raphael San Millan/Benedikt Zapf vom MSC Berghaupten vor dem Damen-Gespann Nicole Standke/Resi Hölper.

Neben Venus/Eibl hatten auch andere Teams die Sch... an den Hacken. Arne Fiskovec und Beifahrerin Sarah Strzewinski fielen in den ersten beiden Vorläufen aus und mussten danach passen. San Millan/Zapf kassierten im ersten Vorlauf eine Disqualifikation, weil sie die falsche Helmfarbe aufgezogen und beim anschließenden Tausch die 2-Minuten-Marke überschritten hatten. Und Brandhofer/Mollema wurden im ersten Vorlauf wegen Zündungsproblemen nur Letzte.

Den Bahnpokal Solo gewann Dominik Werkstetter mit der maximalen Punktzahl 20 vor Louis Tebbe (17) aus Dohren. Sebastian Adorjan (14) wurde Dritter vor Dennis Helfer (12) und Tim Widera (11).

Ergebnisse DMSB-Meisterschaft Seitenwagen in Pfarrkirchen:

1. Manuel Meier/Lena Siebert (MSC Berghaupten), 19 Punkte. 2. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (AMC Haunstetten), 14. 3. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (MSC Berghaupten), 12. 4. Markus Venus/Markus Eibl RSC Pfarrkirchen), 12. 5. Nicole Standke/Resi Hölper (MF Niederelbe), 10. 6. Oliver Möller/Sindy Viragós (MSC Nordhastedt), 8. 7. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (MSC Berghaupten), 5. 8. Ingo Duttine/Kathrin Schmidt (AMC Haunstetten), 5. 9. Arne Friskovec/Sarah Strzewinski (MSC Mulmshorn), 0.

Finale: 1. Meier/Siebert, 2. Brandhofer/Mollema, 3. San Millan/Zapf.