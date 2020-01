Superbike-WM

BMW 78 Monate sieglos: Die Einschätzung von Tom Sykes

2019 kehrte BMW mit einem Werksteam in die Superbike-WM zurück und eroberte im ersten Jahr mit der neuen S1000RR vier Podestplätze. Auf einen Sieg warten die Bayern seit dem 1. September 2013.

Während die Werksfahrer von Kawasaki, Ducati und Yamaha bei den Wintertests in Europa auf Zeitenjagd gingen und um die vorderen Positionen kämpften, agierten die BMW-Piloten Tom Sykes und Eugene Laverty unscheinbar.



Trotzdem äußerte sich Sykes zufrieden über die Fortschritte mit der S1000RR, «sie wurde gegenüber 2019 stark verbessert», attestierte der Engländer.

BMW hat mit seinem Werksteam in der Superbike-WM zwischen 2009 und 2013 insgesamt 12 Siege, 41 Podestplätze, 12 schnellste Rennrunden und eine Pole-Position erobert. Marco Melandri sorgte 2012 als Dritter für die beste WM-Platzierung.



Den letzten Sieg holte Chaz Davies am 1. September 2013 auf dem Nürburgring. Wenn am letzten Februar-Wochenende auf Phillip Island in Südaustralien die Superbike-WM 2020 beginnt, dann ist BMW seit 78 Monaten sieglos.



Vielversprechend: Sykes donnerte letztes Jahr viermal aufs Podest und eroberte in Donington Park die Pole-Position – seine 49. insgesamt, die erste mit BMW.

«Unsere Zeiten wurden alle auf normalen Rennreifen gefahren», sagte BMW-Teamchef Shaun Muir zu den verhaltenen Ergebnissen bei den Wintertests. «Insgesamt sind beide Fahrer sehr zufrieden mit der Arbeit, die wir geleistet haben. Wir haben eine Menge wertvoller Daten gesammelt und eine gute Basis für Australien.»



BMW erzielte im Bereich der Elektronik und des Motors Verbesserungen, außerdem beim Chassis und der Schwinge sowie der Umlenkung.



Sykes ist deshalb optimistisch, dass BMW dieses Jahr der entscheidende Schritt gelingt, um mit Kawasaki und Ducati an der Spitze gleichzuziehen.

«Das Chassis gibt mir jetzt mehr Vertrauen und ich kann das Motorrad präziser fahren», schilderte Sykes SPEEDWEEK.com. «Wir haben in vielen Bereichen zugelegt – viele kleine Verbesserungen ergeben am Ende eine große. Deshalb haben wir uns auch auf uns selbst konzentriert und hatten immer das große Ganze im Blick. Es geht darum, dass wir beim Rennen auf Phillip Island besser dastehen als letztes Jahr.»

«Ich will mit BMW dieses Jahr einige Rennen gewinnen», unterstreicht der Weltmeister von 2013. «Podestplätze und eine Pole-Position erreichten wir bereits letztes Jahr. Es ist ganz natürlich, dass du danach den nächsten Schritt machen willst – was bedeutet, zu gewinnen.»

Laverty lag bei den Wintertests meist deutlich hinter dir, erst in Portimao konnte er am letzten Tag auf Augenhöhe mit dir fahren. «Wir haben verschiedene Sachen an den Motorrädern probiert», bemerkte Sykes. «Für Eugene geht es nach wie vor darum, das Motorrad zu verstehen.»

Wie schätzt du die neue Honda Fireblade ein? «Die Vorzeichen sind positiv», überlegte der 34-Jährige. «Bevor wir aber kein Rennen gefahren sind, werden wir es nicht genau wissen. Die Testergebnisse bedeuten nicht sehr viel. Für die wenige Zeit, die sie hatten, sieht es so aus, als hätten sie sehr gute Arbeit geleistet. Der erste Eindruck ist gut – aber das erwartest du von diesem Hersteller ohnehin.»