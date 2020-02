Superbike-WM

Showdown naht: In 10 Tagen der letzte Superbike-Test

Am Montag in einer Woche beginnt auf Phillip Island der letzte Vorbereitungstest zur Superbike-WM 2020. Bis zum Saisonauftakt sind es dann nur noch wenige Tage.

Viel Zeit zur Vorbereitung auf die neue Saison hatten die Superbike-Piloten nicht. Nach dem Saisonfinale in Losail Ende Oktober 2019, gab es für die meisten Teams im letzten Jahr sowie im Januar 2020 nur jeweils zwei Tests, bei denen das Wetter aber oftmals nicht ideal war.



Die wahren Kräfteverhältnisse wurden dadurch bisher nicht offensichtlich, und auch, weil nie alle Piloten gleichzeitig auf der Strecke waren. Das ändert sich beim letzten Wintertest auf Phillip Island, wenn alle permanenten Teams mit ihren Piloten anwesend sein werden.

Am Montag in einer Woche beginnt der zweitägige Tests. Für die Superbike-WM sind vier Session zu je zwei Stunden reserviert, für die Supersport-WM vier Session zu je 1.50 Stunden. Am ersten Testtag beginnen die SBK-Asse, am Dienstag dann die SSP-Piloten.



Wegen der Zeitverschiebung von zehn Stunden verläuft der Test in Australien hierzulande bei Nacht.

Zeitplan Phillip-Island-Test: