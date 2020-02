Superbike-WM

Phillip-Island-Test: Diese Teams & Fahrer sind dabei

Beim letzten Test vor dem Saisonauftakt auf Phillip Island/Australien treffen erstmalig alle Protagonisten der Superbike- und Supersport-WM 2020 aufeinander. Einziger Wildcard-Pilot ist Oli Bayliss.

Am Montag, 24. Februar beginnt auf Phillip Island ein letzter zweitägiger Test. Für die Superbike-WM sind vier Session zu je zwei Stunden reserviert, für die Supersport-WM vier Session zu je 1.50 Stunden. Am ersten Testtag beginnen die SBK-Asse, am Dienstag dann die SSP-Piloten. Am Freitag findet dann auf derselben Piste der traditionelle Saisonauftakt statt.

Nicht alle SBK-Teams sind in Australien am Start. Brixx Ducati (Sylvain Barrier) fährt nur die Europarennen, Motocorsa Ducati (Leandro Mercado) steigt ebenfalls erst in Jerez in die neue Saison ein. Nicht in voller Besetzung reiste MIE Honda nach Australien. Für das Team von Midori Moriwaki ist Takumi Takahashi der einzige Pilot in Down-Under.



Der bisherige Pedercini-Sponsor Global Service Solutions plant, ein eigenes Kawasaki-Team mit zwei Fahrern in der Supersport- und einem in der Superbike-WM auf die Beine zu stellen. Das neue Team wird aber frühestens ab dem Europa-Auftakt in Jerez dabei sein.

Wildcard-Piloten sind 2020 rar, was sicher auch daran liegt, dass auch die Australische Superbike-Serie am selben Wochenende in die neue Saison startet. Einziger Gaststarter ist Oli Bayliss, Sohn des dreifachen Superbike-Weltmeister Troy Bayliss.

Teilnehmer Superbike-WM Nr, Start-Nr. Fahrer Nat. Team Motorrad 1 1 Jonathan Rea GB Kawasaki Racing Team Kawasaki 2 22 Alex Lowes GB Kawasaki Racing Team Kawasaki 3 7 Chaz Davies GB ARUBA.IT Ducati Ducati 4 45 Scott Redding GB ARUBA.IT Ducati Ducati 5 54 Toprak Razgatlioglu TR PATA YAMAHA Yamaha 6 60 Michael van der Mark NL PATA YAMAHA Yamaha 7 50 Eugene Laverty IRL BMW Motorrad BMW 8 66 Tom Sykes GB BMW Motorrad BMW 9 12 Xavi Fores E Kawasaki Puccetti Kawasaki 10 31 Garrett Gerloff USA GRT Yamaha Yamaha 11 64 Federico Caricasulo I GRT Yamaha Yamaha 12 76 Loris Baz F Ten Kate Racing Yamaha 13 11 Sandro Cortese D OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki 14 2 Leon Camier GB Barni Racing Ducati 15 21 Michael Ruben Rinaldi I Team GOELEVEN Ducati 16 77 Maximilian Scheib CHI ORELAC Racing Kawasaki 17 13 Takumi Takahashi J MIE Racing Althea HONDA Honda 18 19 Alvaro Bautista E Team HRC Honda 19 91 Leon Haslam GB Team HRC Honda