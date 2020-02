Superbike-WM

SBK-WM 2020, Phillip Island: Was live zu sehen ist

Durch die zehnstündige Zeitverschiebung zu Australien müssen Fans der Superbike-WM an diesem Wochenende eine Nachtschicht einlegen. Die Live-Übertragungen auf Servus TV und Eurosport beginnen am Samstag.

Die beiden Rennen der Superbike-WM 2020 vom Saisonauftakt auf Phillip Island werden live im TV übertragen. Während Eurosport am bisherigen Konzept festhält und das zweite Rennen auf dem zumeist kostenpflichtigen Spartenkanal Eurosport 2 überträgt, glänzt Servus TV wie bisher nicht nur mit einer Übertragung im Free-TV, sondern zusätzlich auch mit einem kostenlosen Live-Stream.

Die freien Trainings am Freitag werden von beiden TV-Anstalten nicht berücksichtigt. Die erste Live-Sendung im TV ist das erste SBK-Rennen am Samstag. Die Superpole findet nur via Internet den Weg ins traue Heim.

Am Sonntag finden das neue Superpole-Race über 10 Runden sowie das zweite Hauptrennen und das Rennen der Supersport-WM statt, wobei die 600er-Kategorie nur als Live-Stream zu sehen sein wird.

Die Live-Übertragung aus Phillip Island, Australien