Superbike-WM

Zeitplan Phillip Island: 10 Stunden Zeitverschiebung!

Wer das erste Saisonmeeting der Superbike-WM 2020 live miterleben will, muss sehr früh aufstehen. Hier gibt es den Zeitplan für das Rennwochenende auf Phillip Island.

Die Zeitverschiebung zu Australien beträgt zehn Stunden, weshalb alle Session stattfinden, wenn in Europa Nacht ist. Weil es am Format mit drei Superbike-Rennen keine Änderung gab, entspricht der Zeitplan für das Meeting auf Phillip Island dem von 2019.

Am Freitag finden die ersten zwei freie Trainings von Superbike-WM und Supersport-WM statt. Highlight am Samstag ist das erste Rennen der SBKL-Kategorie über 22 Runden.



Der Rennsonntag beginnt wie bisher mit dem Warm-up beider Klassen, anschließend werden die Superbike-Asse das Sprintrennen, das offiziell «Tisso Superpole Race» heißt, über 10 Runden austragen, in dem der Sieger zwölf WM-Punkte erhält. Wie im ersten Rennen wird das Qualifying für die Startaufstellung herangezogen.

Nach dem Rennen der Supersport-WM folgt dann der zweite Superbike-Lauf, der eigentlich das dritte Rennen ist, in dem die Top-9 aus dem Sprintrennen aus den ersten drei Reihen starten, die restlichen Startplätze werden gemäß Qualifying-Ergebnis festgelegt.

Das ist der Zeitplan für das Meeting der Superbike-WM in Australien