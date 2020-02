Superbike-WM

Weltmeister in Schwierigkeiten? Jonathan Rea nur P6

Es ist keine Katastrophe und doch mutet es seltsam an: Den ersten Trainingstag der Superbike-WM 2020 auf Phillip Island beendete der fünffache Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) nur auf Platz 6.

Beim zweitägigen Phillip-Island-Test fuhr Jonathan Rea in 1:30,448 min noch die Bestzeit, doch am ersten Trainingstag verfehlte der Kawasaki-Star diese Zeit um gut 0,5 sec. In 1:30,978 min reichte es für den 33-Jährigen nur zu Platz 6. Für die Bestzeit sorgte indes Ducati-Ass Scott Redding in 1:30,436 min.



«Meine Kawasaki ist mehr oder weniger identisch wie beim Test, ehrlich gesagt fühlte ich mich heute aber nicht so gut auf dem Bike», gab Rea im Gespräch mit SPEEDWEEK.com zu. «Letztendlich habe ich aber nicht das Gefühl, das wir weit zurück sind. Nach den zwei Testtagen haben sich alle schnell eingeschossen und sind schnell, deshalb sind die Rundenzeiten so eng. Es ist nicht wie 2019, als Bautista 0,5 sec vor allen anderen war. Man kann hier jedem gut folgen und es werden sicher enge Rennen. Die letzten fünf Runden sind hier die wichtigsten.»

Das erste Training war wegen nasser Piste vergebens. Im zweiten Training fuhr der fünffache Weltmeister 22 Runden in drei Stints mit je fünf Runden, dazu die Schlussattacke.



«Ich habe auch nicht viel am Motorrad ändern lassen und habe mich auf die neuen Pirelli-Reifen fokussiert, aber auch mit den Standard-Reifen. Die Reifen vermitteln ein unterschiedliches Feedback; beide habe positives und negatives», berichtete Rea. «Die Strecke hat weniger Grip als beim Test, trotzdem haben wir das Set-up nicht wesentlich etwas geändert. Am Samstag haben sich die Verhältnisse vielleicht gebessert, wenn die Support-Klassen mehr Gummi auf den Asphalt gebracht haben.»

«Eine schnelle Runde bekommt man auf Phillip Island immer hin, über die Distanz schnell zu sein ist etwas anderes. Wir müssen noch abwarten. Ich fühle mich zwar gut aufgestellt, muss aber auch noch etwas nachlegen. Am Dienstag war ich noch sehr zufrieden und fühlte mich hinsichtlich der Race-Pace richtig gut, gerade auch im Vergleich zum letzten Jahr. Heute war das Feeling aber weniger gut, deshalb mache ich einen Haken an den Freitag und versuche herauszufinden, welchen Weg wir einschlagen müssen, denn heute war es die falsche Richtung.»

Ergebnisse Superbike-WM Phillip Island, FP1 + FP2:

1. Scott Redding (GB), Ducati, 1:30,436 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,418

3. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,469

4. Leon Haslam (GB), Honda, +0,500

5. Loris Baz (F), Yamaha, +0,537

6. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,542

7. Tom Sykes (GB), BMW, +0,725

8. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,765

9. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,777

10. Xavi Fores (E), Kawasaki, +0,829

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,900

12. Sandro Cortese (D), Kawasaki, +0,961

13. Chaz Davies (GB), Ducati, +1,042

14. Eugene Laverty (IRL), BMW, +1,311

15. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +1,462

16. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +1,572

17. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,594

18. Leon Camier (GB), Ducati, +2,213

19. Takumi Takahashi (J), Honda, +4,559