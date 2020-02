Superbike-WM

Toprak Razgatlioglu (2./Yamaha): Nur acht Runden Grip

Die freien Trainings auf Phillip Island am Freitag beendete Toprak Razgatlioglu als Zweiter. Um die Renndistanz für den Saisonauftakt der Superbike-WM 2020 zu überstehen, muss der Yamaha-Pilot aber noch etwas finden.

Nimmt man Scott Redding aus der Ergebnisliste, sind die Rundenzeiten am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2020 auf Phillip Island dicht beisammen. Als bester Yamaha-Pilot führtToprak Razgatlioglu die Verfolger des Ducati-Piloten an.

Der junge Türke pflegt auch mit der Yamaha R1 einen spektakulären und aggressiven Fahrstil. Im zweiten Training zeichnete der erst 23-Jährige schwarze Striche auf den Asphalt.



«Da fuhr ich eine Rennsimulation mit etwa zwölf Runden. Wir hatten einen neuen Reifen montiert, aber nach acht Runden war der Grip dahin», berichtete Razgatlioglu SPEEDWEEK.com. «Ich fuhr wie im Rennen und es lief gar nicht schlecht. Die volle Renndistanz wird schwierig. Ich werde langsam beginnen und den Speed vorsichtig forcieren müssen.»

Auffällig: Der Yamaha-Pilot fuhr konkurrenzfähige Zeiten in den ersten drei Sektoren, im vierten Abschnitt aber nur die 15. Zeit.



«Die letzte Kurve in ein Problem. Mal funktioniert das Bike recht gut, dann habe ich leichtes Chattering und es funktioniert nicht. Deshalb versuchen wir am Samstag eine große Änderung. Ich erwarte, dass das Feeling dann erheblich besser sein wird», sagte der Yamaha-Pilot weiter. «Das Verhalten der R1 in den Kurven ist momentan mein größtes Problem. Es ist zwar auch kein Drama, ich denke aber, das es besser gehen könnte. Wir werden deshalb eine andere Abstimmung ausprobieren und uns auch weiter mit den Reifen beschäftigen. Der Standard SC1 hat wesentlich mehr Grip, das Gefühl ist schon ziemlich gut.»

Ergebnisse Superbike-WM Phillip Island, FP1 + FP2:

1. Scott Redding (GB), Ducati, 1:30,436 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,418

3. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,469

4. Leon Haslam (GB), Honda, +0,500

5. Loris Baz (F), Yamaha, +0,537

6. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,542

7. Tom Sykes (GB), BMW, +0,725

8. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,765

9. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,777

10. Xavi Fores (E), Kawasaki, +0,829

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,900

12. Sandro Cortese (D), Kawasaki, +0,961

13. Chaz Davies (GB), Ducati, +1,042

14. Eugene Laverty (IRL), BMW, +1,311

15. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +1,462

16. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +1,572

17. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,594

18. Leon Camier (GB), Ducati, +2,213

19. Takumi Takahashi (J), Honda, +4,559