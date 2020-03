Barni-Teamchef: «Können im November SBK Fahren» Von Kay Hettich

Superbike-WM © Barni Racing Die Ducati von Barni Racing wird eingemottet

Covid-19 sorgt für Stillstand im öffentlichen Leben und im Motorsport. Die meisten Teams der Superbike-WM 2020 haben sich mit der aktuellen Situation abgefunden, sehnen aber wie jeder das Ende der Krise herbei.

Barni Racing ist eines von mehreren Superbike-Teams, das seinen Sitz in der vom neuartigen Coronavirus stark betroffenen Region in Norditalien hat. Die Kleinstadt Treviglio (ca. 30.000 Einwohner) liegt in der zur Lombardei gehördenden Provinz Bergamo. Die Krankenhäuser sind voll mit infizierten Patienten, Ärzte und Pfleger kämpfen, selbst am Ende ihrer Kräfte, um ihr Leben.

In diesem Umfeld ist das Verständnis von Teamchef Marco Barnabo für die Turbulenzen im Kalender der Superbike-WM 2020 viel größer, als noch bei manch anderem. «Was wir jetzt schlicht tun müssen, ist zu Hause zu bleiben», sagte der Italiener. «Wie die meisten unserer Sponsoren, müssen auch wir eine Pause machen. Mit dieser simplen Botschaft wollen wir unsere Unterstützung für die Maßnahmen in dieser Krise untermauern. Wir sind optimistisch, dass die Opfer, die wir zur Zeit bringen, die Situation mittelfristig normalisieren werden.»



Bisher wurden nur Meetings in Losail, Jerez und Magny-Cours verschoben. Kaum jemand glaubt aber noch daran, dass die Veranstaltungen in Assen (19.4.) oder Imola (10.5.) wie geplant stattfinden können.

Eine endgültige Absage gab es bisher aber nicht!



«Wir wissen nicht, ob wir den Kalender wie geplant durchziehen können. Ich persönlich bin aber total mit der Bereitschaft der Dorna einverstanden, die Meisterschaft ohne Absagen durchzuziehen», meinte Barnabo. «Wenn erforderlich, können wir die verschobenen Events im August oder im November nachholen.»

So hat sich der Kalender der Superbike-WM 2020 bereits verändert:

28.2.–01.3. Phillip Island/Australien*

13.3–15.3. Losail/Katar verschoben

27.3.–29.3. Jerez/Spanien verschoben

17.4–19.4. Assen/Niederlande

08.5.–10.5. Imola/Italien

22.5.–24.5. Aragón/Spanien

12.6.–14.6. Misano/Italien

03.7.–5.7. Donington Park/England

31.7.–02.8. Oschersleben/Deutschland

04.9.–06.9. Portimão/Portugal

18.9.–20.9. Catalunya/Spanien

25.9.–27.9. Magny-Cours/Frankreich verschoben

03.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10–11.10. San Juan/Argentinien*

24.10.–25.10. Jerez/Spanien



Bisher ohne neuen Termin: Doha/Katar*

* ohne Supersport-300-WM

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: