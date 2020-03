Superbike-WM

Covid-19: Sind Assen, Imola, Aragón, Misano sicher?

Der neuartige Coronavirus breitet sich in Europa weiter aus, reihenweise werden Sport-Events abgesagt. Nach Verschiebung des Superbike-Meetings in Jerez soll Assen den Europaauftakt zelebrieren. Vielleicht.

Um den in China erstmals aufgetretenen Coronavirus einzudämmen, greifen Regierungen weltweit zu drastischen Maßnahmen. Messen werden abgesagt, Kitas, Schulen und Universitäten werden geschlossen. In Italien wurde das ganze Land zur Sperrzone erklärt, nur Supermärkte und Tankstellen dürfen öffnen. Flüge und Zugverbindungen werden reihenweise gestrichen, immer mehr Länder verhängen Einreiseverbote.



Alle Großveranstaltungen stehen auf dem Prüfstand, in Deutschland wird die Absage von Ansammlungen von mehr als 1000 Menschen empfohlen. Andere Regierungen wie in Österreich setzen die Schwelle noch niedriger an.

Für die Superbike-WM 2020 bedeutet das seit gestern: Nachdem das Meeting auf dem Losail International Circuit bereits auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, folgte am Mittwoch eine Verschiebung des Events in Jerez. Magny-Cours wurde indirekt wegen Covid-19 um eine Woche verschoben, um eine Kollision mit dem geänderten Kalender der MotoGP zu vermeiden.



Somit rückt Assen Mitte April an die Stelle des ersten Meetings in Europa. Wirklich sicher kann man sich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sein, denn auch in den Niederlanden ist die Zahl der infizierten Personen ansteigend und auch unsere Nachbarn haben bereits Großveranstaltungen abgesagt.

Und danach? In zwei Monaten steht Anfang Mai das Meeting in Imola im Kalender – die Region um den Traditionskurs ist besonders betroffen. Und warum Jerez verschoben wird, die Veranstaltung in Aragón am dritten Mai-Wochenende aber planmäßig über die Bühne gehen soll, erschließt sich einem angesichts der Entwicklung nicht. Bis Misano Mitte Juni vergehen noch drei Monate, in denen die Pandemie im Griff sein muss, sonst wackelt auch dieses Meeting.



Nicht umsonst kündigte die Dorna als Veranstalter der Superbike-WM am Mittwoch weitere Updates an.

So hat sich der Kalender der Superbike-WM 2020 bereits verändert: