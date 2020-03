So übersteht SBK-Leader Alex Lowes die Corona-Krise Von Kay Hettich

Superbike-WM © Gold & Goose Heute ist Alex Lowes unter anderem mit Regale aufbauen beschäftigt

Zum ersten Mal in seiner Superbike-Karriere führt Alex Lowes die Weltmeisterschaft an. In Zeiten der Corona-Pandemie ist der Kawasaki-Pilot auch damit beschäftigt, eine To-Do-Liste seiner Frau abzuarbeiten.