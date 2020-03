Ducati-Ass Chaz Davies gibt zu: «Lage unterschätzt» Von Kay Hettich

Superbike-WM © Gold & Goose Chaz Davies hat die Situation erst in Europa begriffen

Nach Phillip Island sollte das zweite Meeting der Superbike-WM in Katar stattfinden, doch wegen der Corona-Krise wurde es verschoben. Den Ernst der Lage hat Ducati-Pilot Chaz Davies erst später verstanden.

Chaz Davies hat zwar einen britischen Pass, doch der Ducati-Pilot lebt zwischen Spanien und Frankreich im Fürstentum Andorra. Weil das Meeting in Katar wegen der Covid-19-Pandemie auf einen noch nicht festgelegten Termin verschoben wurde, kehrte der 33-Jährige nach dem Saisonauftakt auf Phillip Island in sein Domizil in den Pyrenäen zurück.

Während in Großbritannien der Coronavirus noch kein wichtiges Thema war, spürte der Ducati-Werkspilot im Zwergstaat Anfang März sehr wohl die angespannte Situation.



«Erst seit meiner Rückkehr habe ich das Ausmaß des Problems in Europa verstanden – und seitdem hat sich die Situation immer weiter verschlechtert», gibt Davies zu. «Ich weiß jetzt, dass es wirklich ernst ist und jeder seinen Beitrag leisten muss, um anderen zu helfen.»

Stand heute weiß niemand, wann und wo die Superbike-WM 2020 fortgesetzt werden kann. Aktuell wäre das in Assen Mitte April der Fall, aber unsere Nachbarn sind vom Coronavirus ebenfalls stark betroffen. Es ist davon auszugehen, dass nach Katar und Jerez auch die Events in Assen, Imola, Aragon und sogar Misano im Juni abgesagt oder verschoben werden.



«Seit ich denken kann, hatte ich immer ein Ziel oder einen Termin für das nächste Meeting oder den nächsten Test. Ich wusste immer genau, was passieren wird und habe mich darauf vorbereitet. Deshalb ist die aktuelle Situation ziemlich seltsam», sagte der Waliser. «Hoffentlich bekommt Europa das gemeinsam in den Griff und wir können so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren.»

So hat sich der Kalender der Superbike-WM 2020 verändert:

28.2.–01.3. Phillip Island/Australien*

13.3–15.3. Losail/Katar verschoben

27.3.–29.3. Jerez/Spanien verschoben

17.4–19.4. Assen/Niederlande

08.5.–10.5. Imola/Italien

22.5.–24.5. Aragón/Spanien

12.6.–14.6. Misano/Italien

03.7.–5.7. Donington Park/England

31.7.–02.8. Oschersleben/Deutschland

04.9.–06.9. Portimão/Portugal

18.9.–20.9. Catalunya/Spanien

25.9.–27.9. Magny-Cours/Frankreich verschoben

03.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10–11.10. San Juan/Argentinien*

24.10.–25.10. Jerez/Spanien



Bisher ohne neuen Termin: Doha/Katar*

* ohne Supersport-300-WM

