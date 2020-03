Haus von Kawasaki-Star Jonathan Rea fast abgebrannt Von Kay Hettich

Superbike-WM © Twitter/Tatia Rea Die Flammen kamen dem Anwesen der Familie Rea bedrohlich nahe

Der Helm von Jonathan Rea brachte bei der Benefiz-Auktion zu Gunsten der Buschfeuer-Opfer mit Abstand das meiste Geld ein. Durch seine Frau Tatia hat der Kawasaki-Pilot eine besondere Beziehung zu Australien.

Phillip Island ist für Jonathan Rea immer ein besonderer Event, denn seine Frau Tatia ist Australierin. Bis ihre zwei Söhne Jake und Tyker schulpflichtig wurden, verbrachte die Familie Rea den Winter in Down-Under in ihrem Domizil in Wandiligong im Bundesstaat Victoria, auch um dort den australischen Teil der Familie zu Treffen.



Die in Australien wütenden Buschfeuer hatten für den fünffachen Weltmeister also etwas sehr konkretes, denn ihr Haus drohte Opfer der Flammen zu werden. «Es war so schwierig, von Nordirland aus die Feuer zu beobachten. Wir haben ein wunderschönes Berggrundstück in Wandiligong, das durch das Feuer im Nordosten von Victoria bedroht war. Meine Schwiegereltern waren dort, als die Polizei kam und evakuierte.»

Rea war einer von diversen Superbike-Piloten, die sich an einer Benefiz-Auktion zu Gunsten der Opfer der Buschfeuer beteiligte. Der fünffache Weltmeister ließ einen Helm in einem besonderen Design lackieren. Ein Bieter aus Irland erhielt für ordentliche 17.576 Euro den Zuschlag.



«Wir fühlten uns hilflos und waren in Sorge. Deshalb entschied ich, in Australien mit einem speziellen Helmdesign zu fahren und ihn danach zu verkaufen, um das Geld für einen guten Zweck zu spenden», verriet Rea. «Als ich mit Aldo sprach, der meine Helme in den letzten Jahren entworfen hat, kamen wir auf dieses coole Konzept.»

Insgesamt kamen bei der Auktion 36.712 Euro zusammen. Unter anderem kam der Helm von Chaz Davies (Ducati) für 4499 Euro unter den Hammer. Die Lederkombi seines Teamkollegens Scott Redding war mit 1615 Euro schon fast ein Sonderangebot.



Vom Erlös wird ein Anhänger mit Ausrüstung zur Feuerbekämpfung angeschafft.