Appell vom SBK-Leader: «Hört auf die Experten!» Von Kay Hettich

Superbike-WM © Gold & Goose Alex Lowes hat verstanden, worum es aktuell wirklich geht

Nach und nach setzt sich auch in Großbritannien die Erkenntnis durch, dass die Covid-19-Pandemie kein Hirngespinst ist. An die, die es noch nicht kapiert haben, appelliert Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes eindringlich.

Mit etwa 1400 infizierten Personen ist Großbritannien kein Hotspot in der Covid-19-Pandemie, doch es sind bereits 35 Menschen am neuartigen Coronavirus verstorben, die Dunkelziffer der Infektionen ist hoch. Doch Premier Boris Johnson spielte die Gefahren bisher herunter, restriktive Maßnahmen wie im Rest von Europa hat man auf der Insel noch nicht umgesetzt.

Dabei ist die Bevölkerung aufgrund der besorgniserregenden Nachrichten aus dem Ausland gewarnt. Auch Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes ruft seine Landsleute dazu auf, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen.



«Es wäre einfach, egoistisch zu sein und nur an die persönlichen Auswirkungen zu denken. Das Wichtigste ist aber, auf Experten zu hören, die die Fakten kennen», beschwört Lowes den gesunden Menschenverstand. «Wir müssen versuchen, die Gesundheit unserer Angehörigen und der Gemeinschaft insgesamt zu schützen. Also lasst uns in diesen schwierigen Zeiten zusammenhalten, die Regeln einhalten und versuchen, die Situation unter Kontrolle zu halten. Seit schlau, verantwortungsbewusst und lasst uns mit gutem Beispiel vorangehen.»

Lowes, der im Winter vom Yamaha-Werksteam zu Kawasaki wechselte, gewann beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2020 auf Phillip Island den zweiten Lauf und ist mit 51 Punkten WM-Leader.



«Nach einem solchen Beginn würde ich natürlich lieber sofort das nächste Rennen fahren wollen», gab der 29-Jährige zu. «Sobald die Superbike-WM weitergehen kann, wird es wieder aufregend – egal, ob das in drei Wochen oder in drei Monaten sein wird. Lasst uns darauf freuen und bis dahin auf Nummer sicher gehen.»

So hat sich der Kalender der Superbike-WM 2020 bereits verändert:

28.2.–01.3. Phillip Island/Australien*

13.3–15.3. Losail/Katar verschoben

27.3.–29.3. Jerez/Spanien verschoben

17.4–19.4. Assen/Niederlande

08.5.–10.5. Imola/Italien

22.5.–24.5. Aragón/Spanien

12.6.–14.6. Misano/Italien

03.7.–5.7. Donington Park/England

31.7.–02.8. Oschersleben/Deutschland

04.9.–06.9. Portimão/Portugal

18.9.–20.9. Catalunya/Spanien

25.9.–27.9. Magny-Cours/Frankreich verschoben

03.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10–11.10. San Juan/Argentinien*

24.10.–25.10. Jerez/Spanien



Bisher ohne neuen Termin: Doha/Katar*

* ohne Supersport-300-WM

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: