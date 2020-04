Lob von Davies: «Redding tut allen bei Ducati gut»

Die beiden Ducati-Werkspiloten Chaz Davies und Scott Redding könnten unterschiedlicher kaum sein. Die Chemie zwischen den beiden Briten stimmt dennoch, sagt Davies.

Die Statur von Chaz Davies und Scott Redding ist auf den ersten Blick die einzige Gemeinsamkeit der beiden Ducati-Piloten. Während Davies jedoch eher der stille und kontrollierte Typ ist, entspricht der sechs Jahre jüngere Redding vom Aussehen und Verhalten eher einem Rockstar.

Als sich Chaz Davies vor Ostern in einem Instagram-Chat den Fragen seiner Followern stellte, ließ der in Knighton geborene Ducati-Pilot durchblicken, wie es mit dem Verhältnis zu seinem neuen Teamkollegen steht.



«Es ist vielleicht noch etwas zu früh zu sagen, ob er mein bisher beste Teamkollege ist – das werden wir später von Rennen zu Rennen sehen», scherzte Davies. «Aber ich verstehe mich gut mit Scott. Man kommt gut mit ihm klar und es macht Laune, mit ihm Zeit zu verbringen. Für mich und das gesamte Team ist es erfrischend, jemanden wie ihn im Team zu haben. Aber er hat die Fähigkeit sich zu konzentrieren, wenn er sich konzentrieren muss. An den Rennwochenenden ist Scott genauso bei der Sache wie jeder andere in der Startaufstellung.»

Davies fährt seit 2014 für Ducati.



«Ich hatte das Glück mit Giugliano, Melandri und Bautista die Garage zu teilen. Jeder hatte so seine Eigenarten, ich habe mich aber mit allen verstanden», versicherte Davies.