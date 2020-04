Offiziell: WM-Start nicht vor Juli, Imola abgesagt

Mindestens die Rennen in Imola fallen aus dem Kalender der Superbike-WM 2020, wahrscheinlich auch Katar. Wegen der Corona-Pandemie bekamen Aragon und Misano einen neuen Termin.

Nach Jerez und Assen hat Superbike-WM-Promoter Dorna auch die Termine von Aragon und Misano verlegt. Aragon ist jetzt neu Ende August, Misano wurde ans Saisonende in die erste November-Woche geschoben.



Der Losail Circuit in Katar wird frisch asphaltiert und voraussichtlich erst bis Januar 2021 fertig. Der ursprünglich für Mitte März angesetzte zweite SBK-Event wird deshalb aller Voraussicht nach ausfallen.



Ebenfalls nicht stattfinden wird der Event in Imola. In der von der Covid-19-Seuche schwer gebeutelten Lombardei hätte Mitte Mai gefahren werden sollen.

Durch die Verlegungen steht jetzt Donington Park Anfang Juli als erster Event nach der Coronakrise im Kalender. Niemand wäre überrascht, würden auch die Rennen in England verschoben.



Dann würde die Weltmeisterschaft in Oschersleben wieder aufgenommen werden. Sofern bis Anfang August Großereignisse von der deutschen Regierung wieder erlaubt werden und bis dahin mindestens die innereuropäische Reisefreiheit gewährleistet ist.

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 14. April:

28.02.–01.03. Phillip Island/Australien

03.07.–05.07. Donington Park/Großbritannien

31.07.–02.08. Oschersleben/Deutschland

21.08.–23.08. Assen/Niederlande

28.08.–30.08. Aragon/Spanien

04.09.–06.09. Portimão/Portugal

18.09.–20.09. Cataluñya/Spanien

02.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10.–11.10. San Juan/Argentinien

23.10.–25.10. Jerez/Spanien

06.11.–08.11. Misano/Italien



Abgesagt: Imola/Italien



Ohne Termin: Losail/Katar