Loris Baz (Yamaha): «Racing machte nie mehr Spaß»

Obwohl erst 27 Jahre alt, ist Loris Baz bereits ein alter Hase im internationalem Rennsport. Seine Zeit in der Superbike-WM mit Ten Kate Yamaha genießt der Franzose mehr als alles andere zuvor.

Als Loris Baz 2008 die mittlerweile abgeschaffte Superstock-600-EM gewann, war der Franzose gerade einmal 15 Jahre alt. In den Folgejahren fuhr der großgewachsene Baz die Britische Superbike Serie, Superbike-WM und sogar MotoGP.



«Das war mein Traum, seit ich acht Jahre alt war. Ich wollte nur in der MotoGP fahren», sagte Baz in einem Interview mit WorldSBK.com. «Es war eine Herausforderung. Ich denke, ich habe wirklich gute Arbeit geleistet. Es hätte besser laufen können, hatte im ersten Jahr aber Pech. Das letzte Jahr mit Ducati hat mir gefallen, als wir mehrmals das Q2 und im Rennen die Top-10 erreichten.»

Mit seinem aktuellen Engagement bei Ten Kate Yamaha ist Baz dennoch glücklicher. Zur Erinnerung. Das niederländische Team wechselte nach der Trennung von und durch Honda zu Yamaha und stieg mit der R1 und Baz ab dem Meeting in Jerez in die Superbike-WM 2019 ein. Schnell etablierte sich der Franzose als potentieller Top-5-Pilot und wurde WM-Zehnter.



«Ich hatte noch nie so viel Spaß am Rennsport und am Rennen fahren, wie jetzt», sagte Baz strahlend. «Ich genieße mein Leben wirklich und lebe meinen Traum. Ich möchte noch lange weitermachen, weil meine Leidenschaft für den Rennsport von Jahr zu Jahr größer wird. Seit ich bei Ten Kate bin, fühle ich mich wieder wie 15. Ich bin ich voll fit und es macht mir so viel Spaß.»

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 3. Mai:

28.02.–01.03. Phillip Island/Australien

03.07.–05.07. Donington Park/Großbritannien

31.07.–02.08. Oschersleben/Deutschland

21.08.–23.08. Assen/Niederlande

28.08.–30.08. Aragon/Spanien

04.09.–06.09. Portimão/Portugal

18.09.–20.09. Cataluñya/Spanien

02.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10.–11.10. San Juan/Argentinien

23.10.–25.10. Jerez/Spanien

06.11.–08.11. Misano/Italien



Abgesagt: Imola/Italien



Ohne Termin: Losail/Katar