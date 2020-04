Dorna-Chef Ezpeleta: SBK soll im Juli weitergehen

Was von Promoter Dorna zur Zukunft der Superbike-WM in den letzten Tagen durchgesickert ist, wurde nun von Geschäftsführer Carmelo Ezpeleta bestätigt. Synergien zwischen MotoGP und SBK sind notwendiger denn je.

Carmelo Ezpeleta, der große Zampano hinter der spanischen Vermarktungsfirma Dorna Sports, Besitzer der kommerziellen Rechte für die MotoGP- und Superbike-WM, hat sich nach der Verlautbarung der Formel-1-Pläne zu Wort gemeldet, wie es in seinen beiden Weltmeisterschaften weitergehen soll.



Der Spanier bestätigte, was bereits in den vergangenen Tagen durchgesickert ist.



Auch für die Superbike-WM sind Geisterrennen ohne Zuschauer geplant, die limitierte Anzahl Personen, die ins Fahrerlager darf, soll vor der Abreise zuhause auf das SARS-CoV-2-Virus getestet werden, dann bei Ankunft im Paddock und erneut bei der Rückkehr nach Hause.

Die Anzahl erlaubter Personen wird in den drei Klassen Supersport 300, Supersport und Superbike voraussichtlich zwischen 15 und 25 betragen.



«Hinzu kommen die Leute von der Fernsehproduktion und die minimale Anzahl von Dorna-Mitarbeitern, die es für die Rennorganisation braucht», so Ezpeleta. «Unglücklicherweise können wir keine TV-Sender oder andere Medien zulassen, bis auf einige Fotographen, welche Bilder liefern. Nur so können wir die Kontrolle behalten.»



Insgesamt sollen weniger als 1600 Menschen bei den Events anwesend sein.

Mit der MotoGP-WM möchte die Dorna Ende Juli loslegen, bei den Superbikes steht vorläufig Donington Park am ersten Juli-Wochenende als erstes Rennen nach der Coronapause im Kalender.



Wie bereits von SPEEDWEEK.com berichtet, will die Dorna auf Rennstrecken, auf denen beide Meisterschaften gastieren, an aufeinanderfolgenden Wochenenden fahren, um so maximale Synergien zu schaffen. Das betrifft Aragon, Barcelona, Jerez und Misano; der MotoGP-Event in Assen wurde bereits gestrichen.



«Diesen Plan verfolgen wir gemeinsam mit den Superbike-Leuten», so Ezpeleta. «So wollen wir den bestmöglichen Kalender erreichen, für uns ist es sehr wichtig, auch Superbike-Rennen zu haben.»

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 29. April:

28.02.–01.03. Phillip Island/Australien

03.07.–05.07. Donington Park/Großbritannien

31.07.–02.08. Oschersleben/Deutschland

21.08.–23.08. Assen/Niederlande

28.08.–30.08. Aragon/Spanien

04.09.–06.09. Portimão/Portugal

18.09.–20.09. Cataluñya/Spanien

02.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10.–11.10. San Juan/Argentinien

23.10.–25.10. Jerez/Spanien

06.11.–08.11. Misano/Italien



Abgesagt: Imola/Italien



Ohne Termin: Losail/Katar