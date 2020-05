Sofuoglu: «Toprak hatte bereits ein MotoGP-Angebot»

Als Mentor und Manager bestimmt Kenan Sofuoglu die Karriere von Toprak Razgatlioglu. Obwohl ein MotoGP-Angebot vorlag, ließ ihn der Supersport-Rekordweltmeister weiter Superbike-WM fahren.

Toprak Razgatlioglu ist eines der größten Talente in der Superbike-WM der vergangenen Jahre. Den Wechsel von der Kawasaki ZX-10RR auf die Yamaha R1 erledigte der 23-Jährige im Winter mit Bravour und gewann spektakulär das erste Saisonrennen 2020 auf Phillip Island. Damit hat der junge Türke auch den größten Skeptiker überzeugt.

Seine Karriere hat Razgatlioglu Supersport-Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu zu verdanken, der heute als sein Mentor und Manager fungiert. Sofuoglu steckte auch hinter dem Transfer ins Yamaha-Werksteam – dabei lag auch ein Angebot für die MotoGP auf dem Tisch!



«Das kann ich verraten, es gab Interesse an Toprak aus der MotoGP», bestätigte der 35-Jährige WorldSBK.com. «Ich sagte sofort zu ihm, dass es sich zwar um ein gutes Angebot von einem guten Team handelt, wir uns für 2020 aber die Superbike-WM als Ziel gesetzt haben. Als ich ihn seinerzeit in die Superstock-1000 brachte, machte ich ihm klar, dass einige Jahre in der Superbike-WM wichtig für ihn sind.»

Nur unter bestimmten Umständen würde Sofuoglu vom ursprünglichen Plan abweichen.



«Sollte Toprak Razgatlioglu bereits 2021 in der Superbike-WM alles gewinnen, was es zu gewinnen gab und sollte ein Angebot von einem Werksteam eingehen, werde ich umdisponieren», meinte Sofuoglu. «Toprak selbst möchte gerne in die MotoGP aufsteigen. Unser Plan sieht aber vor, dass er in der Superbike-WM historisches leistet – eine Legende wird.»