Donington Park: Superbike-Racing mit Zuschauern?

Wann die Superbike-WM 2020 in Donington Park gastieren wird, ließ Promoter Dorna noch offen. Die Britische Superbike Serie arbeitet für seinen Neustart an einem Konzept, das auch Zuschauer berücksichtigt.

Wegen der Corona-Pandemie wurden die Events in Jerez, Assen, Magny-Cours, Aragon und Misano im Kalender der Superbike-WM 2020 verschoben, die Rennen in Imola und Oschersleben im gegenseitigen Einvernehmen ersatzlos gestrichen.



Das Meeting der Superbike-WM 2020 in Donington Park sollte ursprünglich am ersten Augustwochenende stattfinden, doch an diesem Termin wird nun der Restart der seriennahen Weltmeisterschaft vor leeren Tribünen in Jerez durchgeführt. Promoter Dorna möchte die Veranstaltung auf der britischen Piste, wie auch in Assen, gegen Saisonende durchziehen, doch dies ginge aus finanziellen Gründen nicht ohne zahlende Zuschauer.

Die Planungen der Britischen Superbike Serie (BSB) machen Hoffnungen, dass der Kalender der Weltmeisterschaft zumindest um Donington erweitert werden kann.



Denn die BSB stellte am Mittwoch den neuen Kalender der umkämpften Serie vor: Auftakt ist am 8./9. August in Donington – und man geht davon aus, dass man von der Regierung grünes Licht für Zuschauer bekommen wird!



«Wir sind optimistisch, dass wir in dieser Saison Fans bei BSB begrüßen können – die Rennstrecken bieten viel Raum für soziale Distanz», sagte Serien-Boss Stuart Higgsen. «Wir erarbeiten gemeinsam mit den Rennstrecken Protokolle, die alle relevanten Richtlinien erfüllen. Diese werden wir je nach Entwicklung angepasst. Im Moment liegt der Schwerpunkt auf der Vorbereitung der verschiedenen Protokolle und Details, um die Sicherheit aller Mitglieder der BSB-Community zu gewährleisten.»

Vorläufiger Kalender der Superbike-WM 2020

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien

6.–8.11. Misano/Italien