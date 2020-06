Für 0,99 Euro Zugriff auf 27 Jahre Superbike-Racing

Wer sich unsicher ist, ob sich die Ausgabe für den Video-Pass der Superbike-WM lohnt, kann ihn jetzt günstig testen. Für weniger als einen Euro erhält man den vollen Zugriff auf das vorhandene Video-Archiv.

Der reguläre Video-Pass kostet auf der offiziellen Website der Superbike-WM für die Saison 2020 nach wie vor 69,90 Euro, obwohl ein Meeting bereits vergangen und statt 13 nur 7 Events stattfinden. Dafür erhält man aber nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Live-Streaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993.

Bis zum ersten Wochenende im August müssen sich Superbike-Fans noch gedulden, bis die Saison in Jerez wegen der Corona-Pandemie fortgesetzt wird. Zur Überbrückung der Wartezeit bietet sich an, Klassiker der seriennahen Weltmeisterschaft erneut zu genießen.



Bot die Dorna als Promoter der Superbike-WM während der langen Zwangspause eine überschaubare Auswahl von kostenlosen Rennen an, bietet die spanische Agentur nun einen «Discovery Pass» für nur 0,99 Euro an.

Aber Vorsicht: Der Pass erlaubt Zugriff auf den komplette Video-Archiv, verlängert sich aber automatisch – wahrscheinlich bei Wiederaufnahme der Rennaktivitäten.