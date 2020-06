Dorna streut Oschersleben Rosen: SBK-Comeback 2021

Die Rückkehr der Superbike-WM nach Oschersleben musste wegen der Corona-Verordnungen in Deutschland verschoben werden. Promoter Dorna erwartet sich viel von dem Austragungsort in Sachsen-Anhalt.

Anfang August 2020 hätte die Superbike-WM nach 16 Jahren Abstinenz in die Motorsport Arena Oschersleben zurückkehren sollen. Doch bereits Anfang Mai wurde der deutsche Event wegen der behördlichen Covid-19-Beschränkungen abgesagt. Geisterrennen standen nie zur Diskussion – für 2021 steht Oschersleben fix im SBK-Kalender.

«Wir gehen davon aus, dass das ein guter Event wird, wir erwarten mehr Zuschauer als in der Lausitz und auf dem Nürburgring», erzählte SBK Marketing Director Marc Saurina SPEEDWEEK.com. «Wir hoffen auf eine ähnliche Atmosphäre wie auf dem Sachsenring: mit Partys, Live-Bands und Bars, damit die Leute etwas zu feiern haben. Ich animiere alle Rennstreckenbetreiber sich Gedanken zu machen, was bei ihrem Event bei den Fans gut ankommt. Wir müssen für alles offen sein. Die Superbike-WM muss für jeden zugänglich sein und zu einem schönen Erlebnis werden. Fans wollen unterhalten werden – alles was dazu beiträgt, ist willkommen. Sie sollen die Rennen genießen, die Paddock-Show, die Möglichkeit mit den Fahrern zu reden und Fotos zu machen. In der Superbike-WM gibt es keine Restriktionen, das muss man den Leuten aber auch entsprechend vermitteln. Restriktionen wird es erst geben, wenn so viele Fans zu den Rennen kommen, dass wir nicht mehr jedem Zugang für überall gewähren können.»

Oschersleben-Geschäftsführer Ralph Bohnhorst lobt die Zusammenarbeit mit der Dorna ausdrücklich: «Wir suchen jetzt einen Termin für 2021 und werden sicher einen vernünftigen finden. Die Kooperation mit der Dorna war und ist erstklassig. Es ist nicht so, dass wir dieses Jahr aus dem Kalender geflogen sind, das war eine gemeinsam getroffene Entscheidung ohne Druck. Das wäre ein Knaller-Event geworden. Natürlich haben wir viel in Werbung investiert. Da wir aber ein neuer Veranstalter sind und es nächstes Jahr weitergeht, bezeichne ich das als Werbung für 2021.»

Provisorischer Superbike-Kalender 2020, Stand 5. Juni:

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien

6.–8.11. Misano/Italien