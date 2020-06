Regierung zieht den Stecker: SBK San Juan vor Absage

Ende Mai wurde ein vorläufiger Kalender für die Superbike-WM 2020 in Corona-Zeiten vorgestellt. Das dort enthaltene Meeting in San Juan/Argentinien wird aber nicht stattfinden.

In Südamerika breitet sich das neuartige Coronavirus noch immer rasant aus, zudem sind die Gesundheitssysteme der meisten Länder einem größeren Ansturm von Patienten nicht gewachsen. Und während in Europa die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie immer weiter gelockert werden, verhängen die Regierungen auf der anderen Seite der Erde immer schärfere Bestimmungen.

Interessant aus Sicht der Superbike-WM ist die Situation in Argentinien. Im vorläufigen Kalender, den die Dorna als Promoter der seriennahen Weltmeisterschaft am 29. Mai veröffentlicht hat, war das Meeting auf dem Circuit San Juan Villicum vom 9. bis 11. Oktober berücksichtigt.

Doch daraus wird nichts: Uns erreichen Meldungen aus Argentinien, dass die Provinzregierung von San Juan nicht nur die Beibehaltung strengster Kontrollen der Ausgehverbote beschlossen hat, sondern auch das Verbot jeglicher internationaler Veranstaltungen – damit können auf der 2018 erbauten Piste allenfalls nationale Rennen durchgeführt werden.



Offiziell wurde das Meeting in Argentinien noch nicht abgesagt.

In Argentinien gilt wegen der Corona-Pandemie bis auf weiteres ein generelles Einreiseverbot für touristische Zwecke, Flugverbindungen zu Europa sind bis mindestens 1. September gestrichen.

Vorläufiger Kalender der Supebike-WM 2020

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien

6.–8.11. Misano/Italien





Promoter Dorna möchte Richtung Saisonende auch in Donington Park in Großbritannien sowie in Assen in den Niederlanden fahren, diesbezüglich muss aber abgewartet werden, wie sich die dortigen Covid-19-Bestimmungen bis Ende August entwickeln. Und ob vor Publikum gefahren werden darf.