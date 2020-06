Diese Superbike-Piloten testen ab Mittwoch in Misano

Nach dem viermonatigen Corona-Lockdown kehrt die Superbike-WM 2020 in Misano auf die Rennstrecke zurück. Insgesamt nehmen acht Teams der seriennahe Weltmeisterschaft die Möglichkeit wahr.

Der Misano World Circuit wurde vom 23. bis 25. Juni exklusiv von Ducati angemietet. Am Dienstag testen ausschließlich Teams der MotoGP, ab Mittwoch auch die der seriennahen Weltmeisterschaft. Erstmals seit dem Corona-Lockdown ist es ein echter Test mit mehreren permanenten Teams und Piloten der Weltmeisterschaft gleichzeitig auf der Strecke.

Neben dem eigenen Werksteam aus der Superbike-WM gibt der Hersteller aus Borgo Panigale auch seinen Kundenteams Barni, Go Eleven, Brixx und Motocorsa die Chance zum Testen. Während BMW, Honda und Yamaha fehlen, wird am Mittwoch und Donnerstag das Kawasaki-Werksteam anwesend sein. Am letzten Testtag dürfen dann auch noch die Supersport-WM-Teams Bardahl Evan Bros Yamaha und MV Agusta mitmischen.

SBK-Teilnehmer Misano-Test:

Aruba.it Ducati: Scott Redding, Chaz Davies

Barni Ducati: Leon Camier

Go Eleven Ducati: Michael Rinaldi

Brixx Ducati: Sylvain Barrier

Motocorsa Ducati: Leandro Mercado

Kawasaki: Jonathan Rea, Alex Lowes

SSP-Teilnehmer Misano-Test:

Bardahl Evan Bros: Andrea Locatelli

MV Agusta: Randy Krummenacher, Raffaele De Rosa, Federico Fuligni

Der «Misano World Circuit» ist Bestandteil des am Samstag veröffentlichten neu gestalteten Kalender der diesjährigen Weltmeisterschaft. Die Verantwortlichen in Misano sind zuversichtlich, dass am vorgesehen Termin (6.-8. Novemer) Zuschauer erlaubt sein werden – was für die Italiener Voraussetzung für die Durchführung des Superbike-Meetings ist.